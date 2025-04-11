Chính trị Đà Nẵng mong muốn hợp tác với Canada trong chuyển đổi xanh và giáo dục ĐNO - Chiều 4/11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì buổi tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam James Nickel đến thăm và làm việc tại thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ James Nickel. Ảnh: NGỌC PHÚ



Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng đón tiếp Đại sứ, đồng thời giới thiệu khái quát tình hình phát triển của Đà Nẵng sau khi hợp nhất.

Thành phố đang được chọn làm nơi thành lập Trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do; đồng thời tái cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

Các ngành được chú trọng gồm: Du lịch chất lượng cao, cảng biển và logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, kinh tế số, nông nghiệp công nghệ cao và ngư nghiệp.

Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án trong các lĩnh vực công nghệ bán dẫn, chip điện tử, AI, IoT, công nghệ gene, tế bào gốc. Thành phố cũng đã gửi thư mời các tổ chức, doanh nghiệp tham gia Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của Việt Nam và Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái, thông minh, đáng sống tầm cỡ châu Á.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, hiện thành phố chưa có quan hệ hữu nghị, hợp tác chính thức với các địa phương và đối tác Canada. Tuy nhiên, thời gian qua, Đà Nẵng đón nhiều đoàn chính quyền, doanh nghiệp Canada đến thăm và làm việc, như: Hội đồng và doanh nghiệp thành phố Toronto, Cơ quan Hợp tác - Phát triển Quốc tế Canada, Hội đồng Thương mại Canada - Việt Nam, Tập đoàn giáo dục CINEC...

Thành phố cử các đoàn lãnh đạo sang Canada để tìm hiểu và xúc tiến đầu tư. Một số doanh nghiệp Đà Nẵng đã xuất khẩu hàng sang Canada như: Dệt may Hòa Thọ, Vinatex Đà Nẵng, Asociated Việt Nam, Keyhinge Toys Việt Nam, Daeryang, Duy Thành...

Ngoài ra, Canada còn hỗ trợ Đà Nẵng nhiều dự án nhân đạo giúp khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em nghèo.

Trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố mong Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Ngài Đại sứ James Nickel giới thiệu, phối hợp tổ chức các đoàn công tác đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác tại Đà Nẵng trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chuyển đổi xanh, môi trường, bình đẳng giới và quản trị đô thị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thành phố kỳ vọng Đại sứ James Nickel sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương và đối tác Canada với Đà Nẵng, đặc biệt trong phát triển du lịch, kinh tế xanh và bền vững; đồng thời quảng bá, vận động các nhà đầu tư Canada đến khảo sát và tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại thành phố.

Đại sứ James Nickel bày tỏ cảm ơn về sự đón tiếp trọng thị và chia sẻ những mất mát mà người dân Đà Nẵng phải gánh chịu trong đợt mưa lũ vừa qua.

Qua tìm hiểu tiềm năng và thế mạnh của thành phố, Đại sứ đánh giá cao tinh thần năng động, xem Đà Nẵng là một trong những địa phương tiêu biểu của Việt Nam.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và giữa Đà Nẵng với các địa phương Canada. Những lĩnh vực thế mạnh của Đà Nẵng sẽ được đưa vào kế hoạch phát triển 5 năm tới của Canada, nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Đại sứ James Nickel nhận định, Đà Nẵng có nhiều lợi thế để hợp tác với Canada, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính và các ngành thành phố đang định hướng phát triển.

Nhiều tập đoàn Canada đầu tư tại Việt Nam và Canada kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội đầu tư cũng như hợp tác tài chính với Đà Nẵng.