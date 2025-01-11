Thứ Bảy, 1/11/2025
Đà Nẵng: Ngành điện khôi phục cấp điện cho 35.067 khách hàng

ĐNO – Theo Công ty Điện lực Đà Nẵng, tính đến 9 giờ ngày 1/11/2025, công ty đã khôi phục cấp điện cho 35.067 khách hàng, tương ứng 4% tổng số khách hàng được khôi phục cấp điện.

Công ty Điện lực Đà Nẵng đang huy động tối đa lực lượng khắc phục sự cố lưới điện. Ảnh: TĐ

Toàn thành phố hiện còn 729 trạm biến áp chưa được khôi phục cấp điện, chiếm 7,1% trên tổng số 10.277 trạm và số khách hàng đang mất điện là 71.264, chiếm 8,1% trên tổng số 876.552 khách hàng.

Công ty Điện lực Đà Nẵng huy động 750 người cùng 67 phương tiện và vật tư thiết bị khẩn trương tiếp cận hiện trường, kiểm tra, khắc phục sự cố lưới điện; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng khắc phục sự cố đảm bảo an toàn điện trong quá trình thực hiện.

