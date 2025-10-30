Kinh tế Nỗ lực khôi phục cấp điện Mưa lũ đã gây hư hỏng nhiều tuyến đường dây, cột điện, làm gián đoạn cấp điện cho hàng nghìn hộ dân, nhất là tại khu vực vùng sâu, vùng xa. Ngành điện đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng nhân dân và tài sản Nhà nước.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn - thủy điện ĐăkMi 4 bị đổ do sạt lở đất. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Nhiều sự cố gây mất điện diện rộng

Công ty Điện lực Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết. Các đội Quản lý vận hành điện khu vực chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương tiến hành rà soát các vị trí có nguy cơ cao, kiểm tra hành lang tuyến, nhất là khu vực dễ ngập nước và sạt lở đất.

Để phòng, tránh tai nạn điện trong điều kiện mưa lớn kéo dài, các đội quản lý điện khu vực đã thực hiện sa thải gần 3.500 trạm biến áp phụ tải tại khu vực dự báo ngập sâu, vùng trũng thấp và các điểm có nguy cơ sạt lở, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân. Việc chủ động cắt điện có kiểm soát giúp giảm thiểu rủi ro cháy nổ, chập điện, tai nạn điện trong dân, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng tại chỗ dễ dàng tổ chức ứng cứu khi cần.

Công nhân ngành điện di chuyển bằng ghe để khắc phục sự cố điện ở Hội An. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Được biết, nhiều vị trí lưới điện trên địa bàn đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại khu vực Trà My, mưa lớn làm sạt lở khiến gần 15 cột điện trung - hạ áp bị gãy đổ. Địa hình khu vực này chủ yếu là đồi núi dốc, đường đi bị chia cắt, nhiều điểm chỉ có thể tiếp cận bằng đường mòn, tạo áp lực và nguy hiểm rất lớn cho lực lượng công nhân vận hành khi thực hiện nhiệm vụ.

Đáng chú ý nhất là sự cố xảy ra chiều 28/10, sạt lở đất tại xã Phước Hiệp làm đổ hoàn toàn cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - Đăk Mi 4B, tuyến cấp điện duy nhất cho trạm 110kV Phước Sơn và toàn vùng (huyện Phước Sơn cũ). Đường dây 22kV dự phòng từ huyện Hiệp Đức (cũ) được thiết kế hỗ trợ cấp điện khi sự cố xảy ra, cũng bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ. Sự cố liên hoàn khiến toàn bộ khu vực này bị mất điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, liên lạc, công tác chỉ đạo điều hành và triển khai các phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn.

Quyết tâm khôi phục cấp điện sớm nhất

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã thành lập đoàn công tác đặc biệt, gồm các cán bộ Phòng An toàn, Phòng kỹ thuật và xí nghiệp lưới điện cao thế, khẩn trương tiếp cận hiện trường để trực tiếp khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng và xây dựng phương án khắc phục chi tiết.

Tuy nhiên, quá trình tiếp cận gặp nhiều trở ngại khi các tuyến đường dẫn vào trung tâm xã Phước Hiệp và khu vực sạt lở bị sạt taluy âm, taluy dương với nguy cơ tiếp tục sụt trượt, khiến phương tiện cơ giới không thể di chuyển. Nhiều đoạn đường bị chia cắt hoàn toàn, lực lượng phải đi bộ băng rừng, đảm bảo an toàn trong điều kiện độ dốc lớn và đất đá còn tiếp tục trượt xuống.

Lãnh đạo các phòng An toàn, phòng kỹ thuật và xí nghiệp lưới điện cao thế Đà Nẵng bàn phương án khắc phục sự cố cột 110kV và đường dây 22kV cấp điện khu vực vùng cao Phước Sơn. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Theo ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng, đơn vị đã đề nghị lãnh đạo thành phố hỗ trợ phương tiện, đặc biệt là máy xúc, máy ủi, xe chuyên dụng nhằm mở đường và tạo điều kiện vận chuyển vật tư, thiết bị. “Thông tuyến là điều kiện tiên quyết. Ngành điện huy động tối đa lực lượng, tranh thủ từng giờ, từng ngày để khôi phục cấp điện cho bà con vùng cao Phước Sơn ngay khi điều kiện an toàn cho phép”, ông Anh khẳng định.

Theo báo cáo của EVNCPC, mưa lớn tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung thời gian qua đã gây 492 vụ sự cố và sa thải lưới điện. Tính đến 12 giờ ngày 29/10, hiện còn 444.335 khách hàng bị mất điện tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Riêng tại thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: 230.899 khách hàng và 2.045 trạm biến áp bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Hữu Khánh, Phó Tổng Giám đốc EVNCPC, Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tổng Công ty EVNCPC cho biết, các đơn vị tổ chức ứng trực 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn điện, đồng thời khôi phục cấp điện ngay khi mực nước rút và các điều kiện thi công cho phép.

An toàn điện là ưu tiên hàng đầu. Tổng công ty đã yêu cầu các công ty điện lực trong khu vực tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, sẵn sàng khôi phục cấp điện sớm nhất có thể, không để người dân thiếu điện kéo dài.