Thứ Tư, 27/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Đà Nẵng sẵn sàng tham gia Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

QUỐC TUẤN - HOÀNG LINH 27/08/2025 19:05

ĐNO - Ngày 27/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kiểm tra thực tế gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trước thềm lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

pct.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) kiểm tra thực tế gian trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng trước thềm lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Sở VH-TT&DL.

Trong không khí tưng bừng chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, công tác chuẩn bị cho triển lãm với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã hoàn tất, sẵn sàng chào đón khách tham quan.

Đây là sự kiện chính trị, văn hóa trọng điểm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

đà nẵng
Gian trưng bày của thành phố Đà Nẵng được đặt tại sảnh 6, tầng 1, Trung tâm triển lãm quốc gia, thuộc phân khu “Tỉnh giàu, nước mạnh”. Ảnh: Sở VH-TT&DL.

Với diện tích 510m², gian trưng bày của thành phố Đà Nẵng được đặt tại sảnh 6, tầng 1, Trung tâm Triển lãm quốc gia, thuộc phân khu “Tỉnh giàu, nước mạnh”.

Không gian trưng bày được thiết kế theo trục ý tưởng Di sản - Thành tựu - Tương lai, vừa tôn vinh giá trị truyền thống vừa khẳng định vị thế hiện tại và khát vọng vươn lên của thành phố trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

da-nang-san-sang-tham-gia-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-nhan-dip-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-khanh-08-1536x1024.jpg
Khu vực gian hàng OCOP, bên cạnh các sản phẩm đặc trưng của địa phương, Đà Nẵng giới thiệu đến du khách và đối tác sản phẩm Sâm Ngọc Linh, được mệnh danh là “quốc bảo Việt Nam”.
da-nang-san-sang-tham-gia-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-nhan-dip-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-khanh-07-1536x1024.jpg
Không gian Đà Nẵng - Kỷ nguyên mới, giới thiệu thông tin về thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhật, mục tiêu, định hướng, thông tin quy hoạch thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
da-nang-san-sang-tham-gia-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-nhan-dip-ky-niem-80-nam-ngay-quoc-khanh-03-1536x1024.jpg
Giới thiệu thông tin vùng đất Xứ Quảng và các di sản văn hóa: Khu danh thắng Ngũ Hành Sơn, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An.
