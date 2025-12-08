Chính trị Đà Nẵng tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 9,43% ĐNO - Sáng 12/8, báo cáo tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2025 của thành phố sau hợp nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố Đà Nẵng (mới) ghi nhận mức tăng trưởng GRDP đạt 9,43%, xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau sáp nhập).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo tại kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Cơ cấu kinh tế ước 6 tháng đầu năm theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp với tỷ trọng đạt: dịch vụ 55,68%, công nghiệp và xây dựng 24,6%, nông, lâm nghiệp và thủy sản 7,68% và thuế sản phẩm (trừ trợ cấp sản phẩm) 12,04%.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2025 của Đà Nẵng đạt 148,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,5% GDP cả nước và xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Chủ tọa kỳ họp. Ảnh: TRỌNG HUY

Tính chung 6 tháng năm 2025, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 8,626 triệu lượt, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 3,741 triệu lượt, tăng 25,2%; khách trong nước đạt 4,885 triệu lượt, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, thành phố thu hút vốn đầu tư FDI 232 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có 51 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký 124,78 triệu USD, tăng 13,3% về số dự án và giảm 15,6% về số vốn đăng ký...

Thu hút đầu tư trong nước với tổng vốn đạt trên 62.000 tỷ đồng, tăng 126%; điều chỉnh tăng/giảm vốn cho 26 dự án với vốn tăng thêm 19.000 tỷ đồng, tăng hơn 300%; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.102 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 12.600 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn so với cùng kỳ 2024.

Đến nay, trên địa bàn thành phố có 1.263 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 11 tỷ USD; 799 dự án trong nước với vốn đầu tư đăng ký hơn 359.000 tỷ đồng; 53.609 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt gần 462.000 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, mặc dù trong bối cảnh có nhiều nhiệm vụ đột xuất phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính nhưng các sở, ngành liên quan đã tham mưu triển khai tốt các biện pháp quản lý, điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm là 27.000 tỷ đồng, đạt 54,1% dự toán HĐND giao. Trong đó, thu nội địa ước thực hiện 23.900 tỷ đồng, đạt 55,5% dự toán, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước thực hiện 3.354 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán.