Chính trị Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Bàn giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 ĐNO - Tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo tính khả thi, sát hợp với tình hình thực tiễn thành phố, đặc biệt là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2025 và tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Chiều 7/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị để nghe báo cáo và cho ý kiến các nội dung theo quy chế làm việc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hội nghị nghe và quyết định chủ trương điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2025 và kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025; nghe báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 và cho chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 trước khi UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét, quyết định. Đồng thời, thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định.

Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung và tổ chức các phiên họp để cho ý kiến trước khi trình hội nghị hôm nay; đồng thời, chỉ đạo Văn phòng Thành ủy gửi tài liệu trước để đại biểu nghiên cứu.

Vì vậy, cơ quan được giao chủ trì cần báo cáo ngắn gọn, trọng tâm các nội dung xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Theo đó, về điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng năm 2025 và kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2025, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chủ yếu trong những tháng còn lại của năm 2025 và những năm tiếp theo, đảm bảo tính khả thi, sát hợp với tình hình thực tiễn thành phố, đặc biệt là phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2025 và tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 55.000 tỷ đồng.

Đây là những nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cần làm rõ khả năng tăng trưởng của từng ngành, lĩnh vực và mức độ tỷ trọng đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố để đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thông qua chương trình hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về kế hoạch vốn đầu tư công, các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy giải ngân, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 và cả giai đoạn 2021- 2025, tạo lực đẩy cho tăng trưởng kinh tế thành phố. Đồng thời, thảo luận kỹ về nguồn lực đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, bên cạnh nguồn lực cho đầu tư phát triển thì cần đặc biệt quan tâm dành nguồn lực tương xứng đầu tư cho các công trình phục vụ dân sinh, y tế, giáo dục ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khớp nối quy hoạch, hạ tầng giữa vùng Đông và vùng Tây; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia.

Về nhân sự Đoàn đại biểu thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, đại biểu nghiên cứu nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy để tham gia ý kiến đảm bảo đúng quy định, nguyên tắc.

Theo đó, trên cơ sở Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và Thông báo số 852-TB/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, cần xem xét kỹ về uy tín, khả năng tiếp thu và lan tỏa chính sách của từng nhân sự tham gia Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố...