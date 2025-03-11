Khởi nghiệp - OCOP Đà Nẵng tập huấn nâng cao năng lực quản lý, phát triển cơ sở ươm tạo ĐNO - Sáng 3/11, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng (Sở Khoa học và Công nghệ) tổ chức chương trình tập huấn “Quản lý vận hành và phát triển cơ sở ươm tạo”.

Chương trình tập huấn "Quản lý vận hành và phát triển cơ sở ươm tạo” diễn ra trong ngày 3, 4/11. Ảnh: VĂN HOÀNG

Chương trình tập huấn diễn ra trong ngày 3, 4/11 nhằm cung cấp kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kỹ năng trong quản lý, vận hành dự án; kỹ năng gọi vốn, chuyển giao công nghệ; quy trình thành lập cơ sở ươm tạo.

Đồng thời, hỗ trợ cán bộ phường, xã nâng cao nhận thức và trang bị kiến thức nền tảng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, giúp địa phương chủ động xây dựng và triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại cơ sở.

Từ đó, góp phần mở rộng mạng lưới, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo đến cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Sơn Phong phát biểu khai mạc chương trình tập huấn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Sơn Phong nhấn mạnh, Đà Nẵng đã và đang tích cực triển khai nhiều chủ trương, chính sách nhằm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năng động, thực chất và bền vững.

Thành phố xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là trụ cột quan trọng trong chiến lược tăng trưởng kinh tế, động lực để nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo chính là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái. Đây là nơi ươm mầm, nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp từ ban đầu, hỗ trợ doanh nghiệp trẻ tiếp cận nguồn lực, công nghệ, thị trường và nhà đầu tư.

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu được giới thiệu chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng và các hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.

Các chuyên gia chia sẻ về những mô hình thúc đẩy kết nối thị trường cho sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo; các bước gọi vốn và quy trình đầu tư của các quỹ đầu tư thiên thần và mạo hiểm; kỹ năng tư duy khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân; quản trị dự án khởi nghiệp và tư duy thiết kế trong khởi nghiệp…

Bên cạnh sự đồng hành của các chuyên gia trong nước, chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia đến từ trường Republic Polytechnic, Singapore - quốc gia có hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu châu Á.

Qua đó, tạo cơ hội cho học viên, đơn vị ươm tạo trên địa bàn Đà Nẵng trao đổi kinh nghiệm, học hỏi mô hình tiên tiến… để vận dụng phù hợp với thực tiễn địa phương.