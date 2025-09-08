Quy hoạch - Đầu tư Đà Nẵng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp bền vững Thành phố Đà Nẵng đang thu hút đầu tư công nghiệp có chọn lọc để phát triển theo hướng xanh, bền vững, bảo vệ môi trường.

Sản xuất thiết bị âm thanh của tập đoàn Quốc Quang. Ảnh: QUANG VIỆT



Nhiều dự án động lực

Xúc tiến đầu tư trọng tâm, trọng điểm theo nguyên tắc phát triển bền vững được thành phố Đà Nẵng chú trọng thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Trưởng Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Nam cho biết, xúc tiến đầu tư được xác định chỉ thu hút các dự án ít có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Thành phố hạn chế các dự án sản xuất gia công, định hướng xúc tiến đầu tư các dự án công nghiệp tự động, bán tự động, có quy mô lớn...

Mới đây, Công ty CP Indusvalley Chu Lai - thành viên của An An Hòa Group tổ chức lễ khởi công giai đoạn II dự án khu nhà xưởng cho thuê Indusvalley Chu Lai; trong đó có nhà máy sản xuất thiết bị làm sạch Karcher Việt Nam Technology giai đoạn II.

Bà Lê Thị Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty CP Indusvalley Chu Lai cho biết, dự án là một phần quan trọng trong định hướng phát triển khu công nghiệp thông minh, hiện đại và thân thiện môi trường tại miền Trung.

Dự án đã khởi công giai đoạn I vào tháng 4/2023 và hoàn tất bàn giao Nhà máy Karcher Việt Nam Technology cho Tập đoàn Karcher vào tháng 10/2023. Giai đoạn II tiếp tục khẳng định niềm tin chiến lược từ phía nhà đầu tư quốc tế Karcher và thể hiện cam kết mạnh mẽ của An An Hòa trong việc tạo lập môi trường sản xuất, kinh doanh ưu việt cho các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là trong bối cảnh Đà Nẵng đang trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực miền Trung.

Khu kinh tế mở Chu Lai (27.000ha) đang phát triển mạnh mẽ với các chính sách đầu tư ưu đãi. Chu Lai kết nối với Tam Hiệp, Tam Anh đang trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và sản xuất công nghệ cao.

Với hơn 70ha đất công nghiệp, An An Hòa cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng với giá thuê từ 3,6 USD/m2/tháng kèm dịch vụ thiết kế, xây dựng, vận hành, hỗ trợ pháp lý, cấp phép môi trường… An An Hòa đang đầu tư vào công nghiệp sinh thái, mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ công nghiệp, khu đô thị chuyên gia, chăm sóc sức khỏe, logistics.

“An An Hòa đã khẳng định vị thế là đơn vị tiên phong tại Khu kinh tế mở Chu Lai về cung cấp dịch vụ cho thuê nhà xưởng, văn phòng với giá cạnh tranh, quy trình một cửa, tối ưu chi phí, thời gian cho nhà đầu tư. An An Hòa định hướng đầu tư phát triển khu đô thị xanh, bệnh viện, nhà ở chuyên gia và các tiện ích đô thị cao cấp nhằm xây dựng hệ sinh thái sống, làm việc bền vững, hiện đại”, bà Nghĩa nói.

Thời gian qua, thành phố đã thu hút được các dự án lớn như dự án nam châm từ tính SGI (Hàn Quốc) 39,3 triệu USD; nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Ức Thịnh (Trung Quốc) 35 triệu USD, nhà máy sản xuất thiết bị âm thanh của tập đoàn Quốc Quang (Trung Quốc) 40 triệu USD...

Ngoài ra, tại Khu công nghiệp Tam Thăng, Tập đoàn Hyosung (Hàn Quốc) cũng đã điều chỉnh dự án nhà máy sản xuất vải mành từ 210 triệu USD lên 410 triệu USD. Đây là cụm dự án lớn của tập đoàn Hyosung, hứa hẹn sẽ mở rộng quy mô đầu tư lên 1.340 triệu USD.

Phát triển bền vững

Khu vực công nghiệp thành phố Đà Nẵng tăng trưởng khá thời gian qua. Ở phía bắc thành phố tập trung phát triển hệ thống hạ tầng, hình thành các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại. Phía nam, chú trọng phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trở thành khu kinh tế động lực của vùng và cả nước; phát triển khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải có quy mô ngang tầm khu vực.

Sản xuất công nghiệp thành phố Đà Nẵng tăng trưởng khá thời gian qua. Trong ảnh: Sản xuất vải ở Khu công nghiệp Tam Thăng. Ảnh: QUANG VIỆT

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, thời gian đến, thành phố tập trung các nguồn lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ theo mô hình xanh, bền vững. Sản xuất sản phẩm cơ khí, điện, điện tử theo hướng kinh tế tuần hoàn gắn với đẩy nhanh triển khai thực hiện các khu công nghiệp sinh thái, các cụm công nghiệp, nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp Halal.

Thành phố triển khai hiệu quả kế hoạch liên kết Khu kinh tế mở Chu Lai với Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) để hình thành trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm của khu vực…

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ ô tô và cơ khí đa dụng quốc gia, trung tâm công nghiệp chế biến sâu sản phẩm từ silica khu vực miền Trung. Xây dựng đề án thí điểm cơ chế hợp tác liên kết sản xuất cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Phát triển bền vững công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng. Phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5 - 6%/năm; phát triển khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng khoảng 28 - 30% cơ cấu GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn).

Theo ông Nguyễn Hồng Quang, đến nay trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai có 14 khu công nghiệp đã thành lập, tổng diện tích hơn 3.409,7ha, đã thu hút đầu tư được 218 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 87.773 tỷ đồng (tương đương khoảng 3,69 tỷ USD), trong đó có 53 dự án FDI và 161 dự án trong nước.

Ông Quang cho hay: “Song song với công tác quy hoạch, thúc đẩy triển khai đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp hiện có, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của đơn vị là chuyển từ phát triển nhanh sang phát triển bền vững, từ công nghiệp đơn thuần, đa ngành nghề sang đầu tư khu công nghiệp chuyên ngành để hỗ trợ cho nhau như phụ trợ ô tô, dệt may. Đầu tư mới các khu công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên. Đồng thời phát triển các ngành công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh, phát thải carbon thấp”.