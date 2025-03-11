Chính trị Đà Nẵng tiếp tục mở rộng quan hệ, hợp tác với Nhật Bản ĐNO - Sáng 3/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam ITO Naoki nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bên phải) chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đại sứ ITO Naoki đến thăm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ và đoàn công tác, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Nhật Bản, Đại sứ quán tại Việt Nam và Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng vì những hỗ trợ tích cực dành cho thành phố trong thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các địa phương của Nhật Bản đạt được nhiều kết quả tích cực từ trước đến nay. Tại Đà Nẵng, Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư tại thành phố và đang hoạt động hiệu quả.

Nhật Bản cũng là thị trường du lịch trọng điểm của Đà Nẵng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, có 239.000 lượt du khách Nhật Bản đến Đà Nẵng, là top 10 quốc gia có lượng khách đến Đà Nẵng nhiều nhất.

Hiện có hai đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và Nhật Bản với 11 chuyến mỗi tuần, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch hai bên.

Các lĩnh vực hợp tác về khoa học - công nghệ, giáo dục và văn hóa tiếp tục phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa Việt - Nhật được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bí thư Thành ủy cho biết, với quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Nhật Bản vừa được nâng tầm, cùng nhiều cơ chế chính sách mới, Đà Nẵng có cơ sở để tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, du lịch và giao lưu văn hóa.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang thông tin thêm, theo chủ trương của Trung ương, ngày 1/7/2025, thành phố Đà Nẵng được thành lập mới trên cơ sở sắp xếp, hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, tạo ra không gian phát triển rộng lớn với nhiều cơ hội bứt phá. Sau hợp nhất, thành phố có diện tích gần 12.000 km², dân số hơn 3 triệu người, sở hữu 2 sân bay quốc tế, 4 cảng biển, cửa khẩu quốc tế Nam Giang cùng hai di sản văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn.

Trung ương cũng dành cho Đà Nẵng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và đột phá, chưa từng có tiền lệ như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, Khu đổi mới sáng tạo và công nghệ cao.

Đà Nẵng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Đại sứ ITO Naoki.

Ảnh: NGỌC PHÚ

Theo Bí thư Thành ủy, các ngành kinh tế mũi nhọn mà thành phố đang tập trung phát triển gồm: cảng biển, hàng không gắn với dịch vụ logistics; công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; nông nghiệp và ngư nghiệp công nghệ cao.

Thành phố mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đầu tư vào Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn của khu vực miền Trung Việt Nam.

Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn cá nhân Đại sứ tiếp tục quan tâm, làm cầu nối thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và các địa phương Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và du lịch...

Đại sứ ITO Naoki cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang; khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Đà Nẵng.

Đại sứ tin tưởng rằng, việc sắp xếp lại địa giới hành chính, cùng với công cuộc cải cách mạnh mẽ của Việt Nam sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai quốc gia.

Nhật Bản đánh giá cao chiến lược phát triển của Đà Nẵng, nhất là trong việc xây dựng Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, coi đây là hướng đi tiềm năng nhằm thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư lâu dài.

Trong lĩnh vực du lịch, người dân Nhật ngày càng yêu mến Đà Nẵng và hiện có ba khách sạn Nhật Bản đang hoạt động tại thành phố. Phía Nhật sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá nhằm tăng lượng khách du lịch Nhật Bản đến Đà Nẵng thời gian tới.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản - Đà Nẵng, trong đó nổi bật là Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng, giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản.

Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức hai sự kiện này, cùng các hoạt động trao đổi tiếng Nhật, giao lưu học sinh - sinh viên giữa hai nước.

Phía Nhật Bản mong muốn Đà Nẵng đưa tiếng Nhật vào giảng dạy tại các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố và sẽ tích cực hỗ trợ để chương trình được triển khai hiệu quả.

Nhân dịp này, Đại sứ Nhật Bản gửi lời chia sẻ sâu sắc tới người dân Đà Nẵng trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời bày tỏ mong muốn thành phố sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, tiếp tục phát triển mạnh mẽ và trở thành biểu tượng hợp tác hiệu quả của Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn mới.