Thế giới Nhật Bản siết chặt quản lý người nước ngoài Dù ủng hộ lao động nước ngoài trong những lĩnh vực cụ thể để duy trì phát triển kinh tế, Nhật Bản sẽ siết chặt làn sóng nhập cư ồ ạt cũng như mạnh tay với người phạm luật như gian lận hay quá hạn visa, định cư bất hợp pháp.

Trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Asia.nikkei

Số liệu từ Cơ quan Dịch vụ xuất nhập cảnh Nhật Bản (ISA) cho thấy, số người nước ngoài hiện cư trú hợp pháp đạt gần 4 triệu người - mức cao nhất từ trước đến nay và chiếm khoảng 3,2% dân số tại Nhật Bản.

Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm mạnh, thiếu hụt lao động do dân số già hóa, Tokyo nới lỏng quy định về thị thực (visa) cho lao động trong các ngành công nghiệp chủ chốt như sản xuất, nông nghiệp và chăm sóc người cao tuổi.

Cạnh đó, Nhật Bản chào đón lượng khách du lịch quốc tế vào năm 2024 đạt mức kỷ lục, với khoảng 37 triệu người - tăng 48% so với năm trước đó.

Là một phần trong sáng kiến rộng lớn hơn của chính phủ nhằm đánh giá lại các chính sách ảnh hưởng đến người nước ngoài đang sinh sống hoặc du lịch tại Nhật Bản, ngăn chặn tỷ lệ phạm tội, tân Thủ tướng Sanae Takaichi vừa khởi động nỗ lực thắt chặt chính sách nhập cư gây nhiều chú ý.

Theo tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản), bà Sanae Takaichi sẽ chỉ đạo các bộ trưởng đẩy nhanh thảo luận về việc thắt chặt quyền sở hữu đất đai và quy định nhập cư của người nước ngoài với cuộc họp đầu tiên liên quan vào ngày 4/11 tới.

Cuộc họp cũng xem xét lại vấn đề tiếp cận phúc lợi xã hội cho người nước ngoài, hỗ trợ sinh viên quốc tế, trường học nước ngoài hoạt động tại Nhật Bản, thắt chặt yêu cầu nhập tịch, giải quyết tác động tiêu cực của tình trạng du lịch quá mức đối với cộng đồng địa phương, tăng cường kiểm soát nhập cư và cư trú, quy định nộp thuế và phi an sinh xã hội đối với người nước ngoài...

Việc cải tổ các chính sách trên phù hợp với cam kết tranh cử của bà Takaichi trong cuộc đua giành quyền lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) hồi tháng 10 năm nay. Đó là sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với người nước ngoài không tuân thủ quy định,

cũng như phản ánh cam kết của liên minh cầm quyền LDP và đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) về việc soạn thảo chính sách nhân khẩu học vào tháng 3/2027. Trong đó, Nhật Bản sẽ đặt ra mục tiêu về số lượng người nước ngoài được phép nhập cư, có khả năng định hình phạm vi của chính sách nhập cư trong tương lai của đất nước.

Trong bài phát biểu chính sách tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 24/10 vừa qua, nữ Thủ tướng Takaichi cho biết công chúng đang ngày càng lo ngại về hoạt động bất hợp pháp và hành vi vi phạm quy định của một số công dân nước ngoài. Do đó, chính phủ cần tăng cường kiểm soát, truy quét tình trạng nhập cư bất hợp pháp và tình trạng quá hạn thị thực, hành vi sai trái quy định sở tại của khách du lịch, siết chặt việc mua đất của người nước ngoài cũng như biên giới.

Vào cuối tuần qua, theo đài NHK (Nhật Bản), Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru cũng giải thích về cách chính phủ mới dưới thời Thủ tướng Sanae Takaichi giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân nước ngoài. Ông Kihara Minoru cho biết, Thủ tướng Sanae Takaichi ủng hộ lao động nước ngoài trong những lĩnh vực cụ thể mà đất nước đang thiếu hụt lao động, dù phải tuân theo các tiêu chí nghiêm ngặt hơn (như khả năng tiếng Nhật, đào tạo và giám sát) và tái khẳng định việc Chính phủ Nhật Bản xử lý nghiêm khắc hoạt động bất hợp pháp của người nước ngoài.