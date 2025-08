Xã hội

Đà Nẵng tiếp tục nắng nóng gay gắt trong 2 ngày tới

ĐNO - Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất vào trưa 4/8 tại phường Hòa Cường là 37,8 độ C, phường Bàn Thạch 37,2 độ C, xã Trà My 36 độ C.