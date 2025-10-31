Xã hội Đà Nẵng: Tình người nơi vùng lũ Thăng An ĐNO - Nước lũ dâng nhanh khiến nhiều khu dân cư xã Thăng An bị nhấn chìm, đặc biệt tại hai thôn Trà Đóa I và Trà Đóa II. Giữa tâm lũ, hàng chục ngư dân xã Bình Minh cũ tự nguyện đưa thuyền thúng máy vào vùng ngập sâu, phối hợp lực lượng chức năng sơ tán người dân và tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ bị cô lập.

Ngư dân Bình Minh vận chuyển thúng máy đến nơi ngập sâu để cứu trợ người dân vùng lũ Thăng An. Ảnh: HỒNG NĂM

Ông Nguyễn Lới cùng đội ngư dân thôn Hà Bình túc trực thường xuyên tại khu vực ngã tư Chăn nuôi (thôn Trà Đóa II).

Với gần 20 chiếc thúng máy được huy động từ các thôn Hà Bình, Tân An, Bình Tịnh..., các ngư dân phối hợp nhịp nhàng cùng lực lượng chức năng thực hiện sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống cho các hộ dân đang mắc kẹt hoặc di dời tại chỗ.

“Là ngư dân đi biển, quen với sông nước, thấy bà con vùng lũ khó khăn nên giúp được việc gì là làm ngay”, ông Lới nói.

Những chiếc thúng máy hỗ trợ tích cực cho địa phương cứu trợ người dân vùng lũ. Ảnh: HỒNG NĂM

Trong cuộc chiến với dòng lũ, thúng máy phát huy hiệu quả rõ rệt.

Khác với những ghe máy lớn khó len lỏi vào các con ngõ, xóm nhỏ bị ngập sâu, thuyền thúng nhỏ linh hoạt trở thành phương tiện phù hợp để tiếp cận từng hộ dân. Sự cơ động này đã giúp công tác cứu trợ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Nhờ vậy, nhiều trường hợp được cứu giúp kịp thời, trong đó có bà Nguyễn Thị Tiến (tổ 4, thôn Trà Đóa I), sống một mình trong căn nhà cấp 4 sát bờ sông Trường Giang, bị mắc kẹt khi nước lũ dâng cao.

Bà Tiến cho biết, biết lũ về, bà đưa đồ đạc lên cao và đến trú tạm tại ngôi nhà kiên cố của người em trai gần đó. Tuy nhiên, mực nước dâng quá nhanh khiến khu vực này cũng trở nên nguy hiểm. Bà đã phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.

Ngay lập tức, đội thúng máy của các ngư dân nhận lệnh, lên đường tiếp cận và đưa bà ra vùng an toàn, đến nơi sơ tán tập trung do xã chuẩn bị.

Sự kịp thời của đội cứu hộ đã giúp bà tránh được nguy hiểm và cảm thấy ấm lòng giữa lúc thiên tai. “Cảm ơn các chú rất nhiều, đã kịp thời cứu giúp. Nước lên nhanh quá, không có sự giúp đỡ này, cô không biết sẽ thế nào”, bà Tiến xúc động chia sẻ.

Những chiếc thúng máy linh hoạt giúp tiếp tế lương thực, nước uống đến những khu vực khó khăn. Ảnh: HỒNG NĂM

Anh Nguyễn Minh Thạnh (thôn Hà Bình, xã Thăng An) cho biết, những ngày qua, mỗi ngày có khoảng 50 chiếc thúng máy từ các thôn của xã Bình Minh cũ có mặt tại các điểm ngập sâu của xã Thăng An. Sự hợp lực này góp phần cùng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

“Thấy bà con Bình Đào, Bình Triều cũ nhiều nơi ngập sâu, xót quá, nên anh em chúng tôi tự nguyện lên giúp bà con vượt lũ. Mấy ngày nay, chúng tôi túc trực tại các điểm được phân công đứng cánh, sẵn sàng ra, vào bất kể lúc nào khi cần”, anh Nguyễn Minh Thạnh chia sẻ.

Trong gian khó, tinh thần “ngư dân cứu dân” ấy lan tỏa khắp vùng lũ Thăng An. Mỗi chiếc thuyền thúng không chỉ chở theo lương thực, nước uống, mà còn chở cả tấm lòng của những người con vùng biển hướng về đồng bào đang hoạn nạn.

Giữa mênh mông nước bạc, tình người là nghĩa cử cao quý nhất, giúp bà con vững lòng vượt qua mùa lũ dữ.