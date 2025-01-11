Xã hội Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác hỗ trợ người dân vùng lũ ĐNO - Ngày 31/10, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng thành lập 8 đoàn công tác và phân công lãnh đạo Công an thành phố đến các địa bàn để động viên, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua.

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ sáu, bên phải sang) tặng quà cho người dân hai tổ dân phố Tà Lang và Giàn Bí (phường Hải Vân). Ảnh: HÒA KHÁNH

Thăm hai tổ dân phố Tà Lang và Giàn Bí (phường Hải Vân), Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an thành phố động viên người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị Công an phường Hải Vân và các lực lượng chức năng trên địa bàn phường chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Dịp này, Phó Giám đốc Công an thành phố trao quà cho 7 hộ dân người đồng bào Cơ Tu bị ảnh hưởng nặng do đợt lũ lụt vừa qua.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố (thứ hai, bên phải sang) tặng quà cho đại diện lãnh đạo xã Hòa Tiến. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại xã Hòa Tiến, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố thăm hỏi, động viên người dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, trao 20 suất quà của Bộ Công an, 50 suất quà của Công an thành phố và 680 suất quà của Đoàn thanh niên cho người dân trên địa bàn xã.

Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố thăm hỏi, động viên Công an xã Duy Xuyên. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại các xã Duy Xuyên, Nam Phước, Đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Sơn Trà trao gần 500 suất quà (gồm mì tôm, bánh ngọt, bánh chưng, nước suối…) cho các hộ dân đang bị ngập sâu, chia cắt do lũ.

Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố tặng quà người dân phường Cẩm Lệ. Ảnh: HÒA KHÁNH

Tại phường Cẩm Lệ, Thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó Giám đốc Công an thành phố chia sẻ những khó khăn, mất mát mà người dân đang đối mặt do mưa lớn kéo dài gây ngập úng; qua đó đề nghị Công an phường Cẩm Lệ tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực ngập sâu.

Dịp này, cá nhân Thượng tá Trần Minh Nguyên trao hơn 200 suất quà cho những hộ dân phường Cẩm Lệ chịu ảnh hưởng của mưa lũ.