Chính trị Đà Nẵng và Savannakhet (Lào) tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực ĐNO - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Lào, tối 30/10, đoàn lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Savannakhet.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng bức ảnh lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Savannakhet Phoxay Khaykhamphithoun . Ảnh: XUÂN HIẾU

Chủ trì tiếp đoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Savannakhet Phoxay Khaykhamphithoun chào mừng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và đoàn công tác đến thăm và làm việc tại địa phương.

Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ tỉnh Savannakhet trong công tác xúc tiến đầu tư, khai thác các tiềm năng kinh tế của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Savannakhet cảm ơn thành phố Đà Nẵng đã miễn hoàn toàn học phí cho du học sinh tỉnh Savannakhet đang theo học tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. Đây là động lực quan trọng giúp tỉnh Savannakhet nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian đến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Savannakhet Phoxay Khaykhamphithoun (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh. Ảnh: XUÂN HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh bày tỏ vui mừng khi đến thăm tỉnh Savannakhet - địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và văn hóa. Đồng thời nhấn mạnh: Đà Nẵng mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch với tỉnh Savannakhet.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển đô thị, thúc đẩy các dự án kết nối giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp tăng cường giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

* Chiều 30/10, tại huyện Khongsedon (tỉnh Salavane), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng đoàn công tác đến thăm Dự án nâng cấp Trường Tiểu học hữu nghị lên thành Trường Tiểu học và Trung học hữu nghị của hội người Việt Nam tại tỉnh Salavane.

Dự án được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt chủ trương đầu tư vào năm 2021, tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Trường được xây dựng 2 tầng, diện tích sử dụng trên 2.000 m2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) nghe các đơn vị báo cáo tiến độ công trình. Ảnh: XUÂN HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, dự án không chỉ góp phần hỗ trợ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục của nhà trường trong thời gian đến, mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần vun đắp hơn nữa tình hữu nghị gắn bó mật thiết giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavane.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng quà cho đại diện Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavane. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm tại Trường Tiểu học và Trung học hữu nghị của Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavane. Ảnh: XUÂN HIẾU

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thăm hỏi, động viên và tặng quà cho Ban Quản lý các Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng (đơn vị ủy thác thực hiện dự án) và Hội người Việt Nam tại tỉnh Salavane.