Chính trị Đà Nẵng và Sê Kông (Lào) phối hợp làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới ĐNO - Sáng 28/10, tại Hội trường Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Kông (Lào), Ban Chỉ đạo công tác biên giới của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông tổ chức họp đánh giá công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, thống nhất công tác từ nay đến cuối năm 2025 và năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh và Bí thư Tỉnh ủy Sê Kông Bounlai Buththi cùng chủ trì cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh thông tin, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mới có diện tích gần 12.000km2, có 94 xã, phường, đặc khu và đặc biệt có hơn 157,4km đường biên giới với tỉnh Sê Kông.

Thành phố Đà Nẵng có quan hệ gắn bó mật thiết với các tỉnh Trung - Nam Lào, đặc biệt là Sê Kông, tỉnh có chung biên giới đất liền.

Thời gian qua, công tác quản lý và bảo vệ biên giới lãnh thổ giữa hai bên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Hai địa phương phối hợp chặt chẽ giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh ở khu vực biên giới; đồng thời tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị trong thời gian đến, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện nghiêm túc các quy định của hai Chính phủ Việt Nam và Lào trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp giải quyết kịp thời các sự việc phát sinh ở khu vực biên giới; xây dựng đường biên giới hai bên đảm bảo an ninh, an toàn, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) tặng bức ảnh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Sê Kông Bounlai Buththi. Ảnh: XUÂN HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Sê Kông. Ảnh: XUÂN HIẾU

Trên tinh thần bình đẳng, đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, hai bên trao đổi thẳng thắn và cùng đi đến thống nhất các nội dung cụ thể sẽ thực hiện trong thời gian đến.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông chú trọng phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần nội dung Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền giữa hai nước; tăng cường hợp tác hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Hai địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh biên giới, cửa khẩu; tăng cường phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là công tác phòng, chống ma túy, hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại...

Ban Chỉ đạo Công tác biên giới thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông ký kết nội dung thực hiện trong thời gian đến. Ảnh: XUÂN HIẾU

Đặc biệt, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Sê Kông thống nhất tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc.

Thành phố Đà Nẵng sẽ khởi công đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến quốc lộ 14D từ cửa khẩu quốc tế Nam Giang về đường Hồ Chí Minh - đoạn Bến Giằng.

Tỉnh Sê Kông sẽ kiến nghị Chính phủ Lào đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 16B từ cửa khẩu quốc tế Đắc Tà Tà Oọc về trung tâm tỉnh lỵ Sê Kông để phục vụ việc vận chuyển và lưu thông hàng hóa giữa hai bên.

Hai địa phương cũng thống nhất tổ chức đoàn công tác liên ngành cùng phối hợp kiểm tra, khảo sát thực địa tại khu vực cửa khẩu phụ Tây Giang (Đà Nẵng) - Kà Lừm (Sê Kông) vào cuối năm nay để cùng đề nghị Chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm lên cửa khẩu chính trước năm 2030.

Công trình này nhằm tăng cường hợp tác, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.