Chính trị Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng thăm Bộ đội Biên phòng thành phố nhân kỷ niệm Quốc khánh 2/9 ĐNO - Ngày 26/8, đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng do Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Bộ đội Biên phòng thành phố. Ảnh: HỒNG ANH

Tiếp đoàn có Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng.

Lãnh đạo hai bên trao đổi về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, nhất là trong công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng đường biên hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Tổng Lãnh sự Souphanh Hadaoheuang bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời khẳng định, Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân hai nước.

Đại tá Trần Tiến Hiền cảm ơn sự quan tâm, tình cảm gắn bó của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng thành phố luôn coi trọng, gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc, hai quân đội, góp phần củng cố mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt.