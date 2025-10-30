Nhà nước và cử tri Đại biểu Quốc hội thành phố tham gia thảo luận nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội Ngày 29/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa XV) thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, đánh giá kết quả năm 2025, kế hoạch năm 2026 và tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 và nhiều báo cáo quan trọng khác.

Đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu thảo luận. Ảnh: Hồng Châu

Phát biểu thảo luận về vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ để hình thành hệ sinh thái trong chuỗi giá trị công nghiệp, đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, phát triển công nghiệp hỗ trợ là mắt xích chiến lược trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết định năng lực tự chủ sản xuất và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 205/2025/NĐ-CP của Chính phủ là những cơ sở vững chắc để doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng nòng cốt trong chuỗi giá trị sản xuất quốc gia, cùng với khu vực FDI và doanh nghiệp nhà nước hình thành ba trụ cột công nghiệp Việt Nam.

Để phát triển công nghiệp hỗ trợ bền vững, bảo vệ lợi ích thương mại và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đại biểu Nguyễn Duy Minh đề xuất Chính phủ quan tâm sớm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Luật Phát triển Công nghiệp hỗ trợ, qua đó hình thành khung pháp lý thống nhất, ổn định để bảo đảm tự chủ sản xuất, hội nhập bền vững và phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu; sớm triển khai Quỹ Phát triển công nghiệp hỗ trợ quốc gia trong năm 2026, bảo đảm vốn vay ưu đãi đến đúng doanh nghiệp sản xuất linh kiện, vật liệu và công nghệ chính xác, đồng thời ưu tiên hỗ trợ học phí, đào tạo tại chỗ, hỗ trợ học bổng thực hành tại doanh nghiệp, liên kết quốc tế để chuyển giao công nghệ đào tạo; Chính phủ cần ban hành cơ chế ưu đãi có điều kiện đối với các doanh nghiệp FDI.

Tham gia thảo luận về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đại biểu Dương Văn Phước, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay cần quan tâm giải quyết các vấn đề tồn tại, đó là: thể chế, cơ chế pháp lý chưa hoàn thiện; hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ; cán bộ chưa được bố trí đồng bộ, đúng chuyên môn, chưa đồng đều về trình độ, năng lực và số lượng; tài chính và chế độ chính sách chưa tương xứng.

Đại biểu Dương Văn Phước kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành văn bản hướng dẫn còn thiếu, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo; tập trung đẩy mạnh cải cách, đơn giản thủ tục hành chính. Đầu tư, nâng cấp, đồng bộ cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cho cấp xã, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hành chính; khảo sát thực tế, xây dựng vị trí việc làm, khung biên chế tối thiểu để làm cơ sở định biên cho cấp xã; ban hành cơ chế tiền lương phù hợp để khuyến khích cán bộ, công chức cấp xã yên tâm công tác. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ theo vị trí việc làm tại các địa phương.

Thảo luận về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cho rằng, đã đến lúc phải nhìn miền núi không chỉ như vùng khó, mà là vùng có cơ hội lớn cho phát triển xanh bảo tồn di sản văn hóa bản địa. Đầu tư cho miền núi không chỉ là khắc phục hậu quả thiên tai mà là đầu tư cho sự ổn định lâu dài, cho sinh kế của hàng triệu con người, cho an ninh môi trường và phát triển bền vững của đất nước.

Để khắc phục và kiến tạo sự phát triển bền vững cho khu vực này, đại biểu Đặng Thị Bảo Trinh kiến nghị cần thiết lập một cơ chế đánh giá tổng thể, liên ngành và theo chuỗi thời gian về tác động cộng hưởng giữa xây dựng - khai thác - quy hoạch dân cư đối với cân bằng sinh thái. Chuyển mạnh từ đầu tư xây dựng hạ tầng sang kiến tạo hạ tầng bền vững; cần ưu tiên cho các tuyến giao thông liên vùng, liên xã, các công trình dân sinh, giáo dục, y tế. Việc đầu tư cho du lịch miền núi để phát triển kinh tế, bảo tồn di sản văn hóa phải được xem là một trụ cột trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia để vừa mở ra không gian phát triển, vừa bảo tồn bản sắc và môi trường sinh thái núi rừng. Có cơ chế, chính sách thuận lợi hơn để người dân, đặc biệt là phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số trở thành chủ thể trong phát triển du lịch miền núi; xây dựng cơ chế phòng ngừa và ứng phó thiên tai, sớm hoàn thiện bản đồ rủi ro quốc gia, lắp đặt hệ thống hiện đại, cảnh báo sớm ở các điểm xung yếu...