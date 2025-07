Xây dựng Đảng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hải Châu lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2025 - 2030): Dấu mốc cho chặng đường mới Sau khi Đà Nẵng thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường Hải Châu chính thức được thành lập từ sự hợp nhất của 5 phường: Thuận Phước, Thanh Bình, Thạch Thang, Hải Châu, Phước Ninh. Đây là bước ngoặt quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy, tạo nền tảng để xây dựng đô thị trung tâm thông minh, hiện đại, năng động.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 2, hàng đầu từ phải qua) trò chuyện, hỏi thăm người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu. Ảnh: HOÀI PHONG

Ổn định sau sáp nhập

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Cao Thị Huyền Trân cho rằng, Đại hội lần thứ Nhất là thời điểm quan trọng để thống nhất ý chí, hành động và xây dựng nền tảng phát triển toàn diện.

“Đây là bước khởi đầu cho một nhiệm kỳ đặc biệt - vừa tiếp nối những thành tựu của quận Hải Châu và các phường trước đây, vừa là hành trình mới với kỳ vọng lớn hơn. Chúng tôi tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, phục vụ nhân dân, đưa Hải Châu phát triển xứng tầm là trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của Đà Nẵng”, bà Trân cho biết.

Dù mỗi phường cũ có điểm xuất phát khác nhau, nhưng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cùng với những thành tựu chung của quận Hải Châu, hầu hết chỉ tiêu phát triển của các phường đều hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các địa phương đạt kết quả tích cực, tạo tiền đề vững chắc cho tiến trình hợp nhất.

Các địa phương đã chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tập trung giáo dục chính trị với nhiều mô hình, cách làm hay. Công tác tổ chức - cán bộ được thực hiện có hiệu quả, sắp xếp bộ máy tinh gọn.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt; việc kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Địa phương triển khai đồng bộ phần mềm egov, chữ ký số, mô hình “văn phòng không giấy”, “hội nghị không giấy”, tăng cường truyền thông chính sách qua mạng xã hội...

Song song với phát triển hạ tầng, phường chú trọng các phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và giữ vững danh hiệu “Phường thân thiện môi trường”.

Công tác giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống được duy trì như: tổ chức Lễ hội Đình làng Hải Châu, Lễ tế nghĩa sĩ tại Nghĩa Trủng Phước Ninh hằng năm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai rộng khắp; tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa”, tổ dân phố văn hóa đạt từ 85 - 90%; phường đạt chuẩn “Văn minh đô thị”.

Xác định giáo dục là nền tảng phát triển bền vững, phường Hải Châu đã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp, hiện đại hóa trang thiết bị dạy học. Giai đoạn 2020 - 2025, tổng mức đầu tư hơn 418,6 tỷ đồng cho 69 công trình; 100% học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày, chất lượng giáo dục được nâng cao, giữ vững thương hiệu giáo dục của Hải Châu.

An sinh xã hội luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm nên trong những năm qua, phường triển khai nhiều chương trình thiết thực chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Giai đoạn 2020 - 2025 có 422 nhà được hỗ trợ sửa chữa, xây mới với tổng kinh phí hơn 14,9 tỷ đồng; hoàn thành 63/63 nhà tạm, nhà dột nát theo tiến độ thành phố giao. Nhiều mô hình như “Chợ 0 đồng”, “Mẹ đỡ đầu”, “Câu lạc bộ 5 triệu”... lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân.

Sẵn sàng cho chặng đường mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, phường Hải Châu đối diện nhiều thách thức như vừa tổ chức lại toàn bộ hệ thống chính trị sau hợp nhất, vừa duy trì hiệu quả hoạt động, thích ứng với tốc độ đô thị hóa nhanh, áp lực hạ tầng và quản lý đô thị ngày càng lớn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (thứ 6 từ trái qua) và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, công chức đang thực thi nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hải Châu. Ảnh: TRỌNG HÙNG



Từ thực tiễn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 5 bài học kinh nghiệm rút ra, đó là giữ vững đoàn kết; phát huy vai trò người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo; sâu sát cơ sở; tăng cường kiểm tra giám sát, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với vai trò trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của thành phố, Đảng bộ phường xác định phát triển trên 5 trụ cột: xây dựng Đảng vững mạnh; phát triển kinh tế - đô thị bền vững; nâng tầm văn hóa - xã hội; chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cùng với đó là phương châm hành động: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, khơi dậy nội lực, sáng tạo, đổi mới phát triển; tập trung chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, chỉnh trang đô thị gắn với bảo tồn văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng phường thông minh, hiện đại”.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030: phấn đấu 90% tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% thủ tục hành chính trực tuyến toàn trình; thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân tăng 50 - 60%; bảo hiểm y tế toàn dân trên 95%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I phường cam kết cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, tạo chuyển biến thực chất trên từng lĩnh vực. Trọng tâm nhiệm kỳ 2025 - 2030 là 3 đột phá chiến lược: kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng cán bộ; phát triển kinh tế số - dịch vụ - đô thị thông minh; nâng cao chất lượng sống - phát triển văn hóa - xã hội bền vững.

Cụ thể, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ bản lĩnh, năng lực; đẩy mạnh thương mại, dịch vụ chất lượng cao, kinh tế ban đêm; đầu tư hạ tầng hiện đại, xanh - sạch - đẹp; xây dựng tuyến phố chuyên đề, không gian công cộng gắn với du lịch và văn hóa.

Phường Hải Châu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên như: giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông; tăng cường quản lý cư trú gắn với khai thác dữ liệu dân cư và định danh điện tử, phục vụ chuyển đổi số toàn diện. Với vị thế là trung tâm của thành phố - nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan quan trọng, phường Hải Châu có đủ điều kiện để bứt phá nếu phát huy sức mạnh toàn hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân.

Bà Cao Thị Huyền Trân khẳng định: “Phường Hải Châu sẽ là đầu tàu cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng đô thị. Chúng tôi cam kết cụ thể hóa nghị quyết bằng hành động thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao mức sống, tạo dựng niềm tin và động lực phát triển”.

Với khí thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hải Châu vững bước trên chặng đường phát triển mới - hiện đại, giàu bản sắc, xứng đáng là hạt nhân đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ.