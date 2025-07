Xây dựng Đảng ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ ĐỨC PHÚ LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): Kiến tạo diện mạo xã nông thôn mới nâng cao Hợp nhất từ hai xã miền núi là Tam Sơn và Tam Thạnh, xã Đức Phú từng bước xây dựng diện mạo mới với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh vững chắc, nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Một góc xã Đức Phú hôm nay. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Thành quả đáng mừng

Thời gian qua, Đức Phú đã từng bước khẳng định được nội lực và hướng đi đúng đắn trong quá trình phát triển toàn diện. Nhiệm kỳ qua, tổng sản lượng lương thực hằng năm đạt 1.854 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết.

Chăn nuôi tổ chức theo hướng an toàn dịch bệnh, hình thành các gia trại, trang trại quy mô lớn, tổng đàn gia súc hiện có 3.397 con. Cùng với đó, việc trồng rừng được chú trọng, mỗi năm trồng mới khoảng 200ha, nhiều hộ dân tham gia trồng rừng gỗ lớn.

Chương trình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực, đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,85%, hộ cận nghèo còn 1,14%...

Trong giai đoạn 2020 - 2025, tổng nguồn lực đầu tư vào địa phương hơn 102 tỷ đồng cho các công trình dân sinh như giao thông, chiếu sáng, thủy lợi… Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch chung xã, các điểm dân cư mới được triển khai bài bản, từng bước định hình diện mạo nông thôn mới hiện đại. Đức Phú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2021, duy trì 19 tiêu chí và tiếp tục nâng chuẩn theo bộ tiêu chí mới.

Song song với phát triển kinh tế, Đức Phú đầu tư mạnh cho lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đáng chú ý, địa phương đã hoàn thành xây dựng nhà thi đấu đa năng và khu vui chơi cộng đồng của xã, xây dựng 4 khu thể thao, 9/9 thôn có nhà văn hóa. Lĩnh vực y tế, giáo dục được chú trọng đầu tư, an ninh - quốc phòng giữ vững.

“Chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời khi xã Đức Phú đã hoàn thành xóa nhà tạm. Xã hoàn thành việc xây dựng lực lượng dân quân, công an chính quy, đủ về số lượng và chất lượng. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững”, ông Ngô Đức An, Chủ tịch UBND xã Đức Phú cho biết.

Xác định giải pháp trọng tâm

Theo ông Ngô Đức An, nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đặt mục tiêu phát triển bền vững, toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Diện mạo mới của xã Đức Phú. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Các chỉ tiêu cụ thể gồm tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 7%; tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân 11,1%/năm; thu nhập đầu người tăng 22,52%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; 100% dân số sử dụng nước sạch; tỷ lệ bảo hiểm y tế đạt 99%; thu gom rác thải đạt 90,2%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 60%; 100% thôn đạt vững mạnh toàn diện về quốc phòng, an ninh...

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đảng bộ xã đề ra 5 nhóm giải pháp trọng tâm là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát triển kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu hợp lý, trong đó đẩy mạnh nông - lâm nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững; phát triển vùng nguyên liệu, cây dược liệu, cây ăn quả, rừng gỗ lớn; khuyến khích kinh tế vườn, trang trại, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch cộng đồng; phấn đấu đến năm 2030 có hơn 200 hộ kinh doanh cá thể, phát triển thêm doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đồng thời, công tác quy hoạch - đầu tư hạ tầng đồng bộ sẽ được triển khai cấp bách bằng việc huy động mọi nguồn lực để nâng cấp hệ thống giao thông, điện, nước, thiết chế văn hóa, điểm dân cư tập trung.

Đức Phú sẽ rà soát quy hoạch trung tâm xã, quy hoạch các khu dân cư, sân vận động, chợ, điện đường, trường, trạm, nghĩa trang nhân dân...; đề xuất nâng cấp tuyến giao thông trọng yếu liên xã thành tuyến ĐT. Địa phương sẽ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường ĐX, giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; xây dựng các công trình cầu đảm bảo kết nối giao thông thông suốt trên địa bàn xã như cầu Giếng Giỏ, cầu Xóm Vườn, cầu hố Đạo...

Ngoài ra, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường học như công trình nhà ăn bán trú Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cơ sở thôn Trung Hòa, kè bảo vệ chống xói lở khu thể thao Trường THCS Hoàng Diệu…

“Với đặc thù là xã miền núi nên Đức Phú sẽ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh; duy trì phổ cập giáo dục, kiểm định chất lượng trường lớp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Ngoài ra, địa phương tiếp tục đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm, triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội...”, Chủ tịch UBND xã Ngô Đức An nói.