Giảm nghèo - An sinh

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ TRÀ MY LẦN THỨ I (NHIỆM KỲ 2025 - 2030): “Chìa khóa” giảm nghèo bền vững

Với một xã miền núi như Trà My, giảm nghèo bền vững là “chìa khóa” đầu tiên để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng khác trong phát triển kinh tế, xã hội. Đây được xem là một trong các nhiệm vụ then chốt để đưa Trà My vươn lên trong giai đoạn mới.