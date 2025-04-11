Thứ Ba, 4/11/2025
Dân quân xã Thăng An hỗ trợ chằng chống nhà cửa, trường học ứng phó bão số 13

HỒNG NĂM - AN BÌNH 04/11/2025 18:28

ĐNO - Sáng 4/11, trước diễn biến phức tạp của bão số 13, Ban chỉ huy Quân sự xã Thăng An huy động toàn bộ lực lượng dân quân thường trực của xã tham gia hỗ trợ các trường học và người dân chằng chống nhà cửa, chặt tỉa cây, sẵn sàng ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

z7187084347536_7a061f9eccd12a023df51b8a540ced59.jpg
Lực lượng dân quân xã Thăng An đặt bao nước trên các mái tôn, chằng chống tại các trường học. Ảnh: NĂM BÌNH

Tại các trường học, cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng giáo viên gia cố mái tôn, buộc dây, đặt bao nước để chằng chống tại các phòng học, nhà ăn và khu vực để xe. Mục tiêu là bảo vệ tài sản, trang thiết bị dạy học và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên.

Lực lượng dân quân xã hỗ trợ các hộ dân ở khu vực xung yếu, các hộ gia đình chính sách, neo đơn chằng chống lại nhà cửa.

z7187274572750_45e49ece2370a2bc4c598ac930f5211b.jpg
Dân quân xã hỗ trợ cắt tỉa cây cối để ứng phó bão Kalmaegi. Ảnh: NĂM BÌNH

Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Thăng An Trần Anh Tuấn cho biết, xác định bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nên công tác chuẩn bị ứng phó bão được tiến hành khẩn trương, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.

* Trước đó, gần 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh phối hợp lực lượng xung kích và người dân xã Thăng Trường tích cực hỗ trợ gia cố, khắc phục tình trạng sụt móng, nứt tường tại 5 căn nhà của xã Thăng Trường sau đợt mưa lớn tối ngày 2/11 đến sáng 3/11.

z7186330580213_7573a1791ca9fd1d397e62129109f2f6.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Minh vận chuyển bao cát gia cố nhà của người dân xã Thăng Trường bị sụt móng do mưa lũ. Ảnh: HỒNG NĂM

Các lực lượng vận chuyển hàng chục khối đất cát, đắp bờ bao ngăn nước chảy vào nhà, đồng thời gia cố tạm phần móng của 5 ngôi nhà bị hư do nước lũ.

