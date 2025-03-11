Xã hội Người dân Thăng An khẩn trương gia cố bờ kênh N225 sạt lở, bảo vệ khu dân cư ĐNO - Sau đợt mưa lớn từ tối 2/11 đến sáng 3/11, một số đoạn kè bờ kênh N225 (thôn Bình Khương, xã Thăng An) bị sạt lở, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân trong khu vực.

Người dân thôn Bình Khương đóng cọc tre, đắp bao đất để gia cố bờ kênh trước nguy cơ sạt lở sâu hơn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh. Ảnh: BÌNH NĂM

Theo ông Phan Ngọc Dũng, người dân thôn Bình Khương, đoạn bờ kè sạt lở hơn 20m, trong đó có khúc cua hướng về khu dân cư tổ đoàn kết số 20 của thôn, đây là vị trí xung yếu.

“Nếu mưa lớn tiếp diễn, đoạn cua này bị đứt gãy, nước tràn bờ sẽ đe dọa trực tiếp đến hàng chục hộ dân trong khu dân cư, cùng nhiều diện tích hoa màu và điểm trường Mẫu giáo Bình Khương ngay cạnh đó”, ông Khương nói.

Từ trưa 3/11, hàng chục người dân tổ đoàn kết số 20 được huy động khẩn trương đốn tre, đóng cọc, đắp bao đất để gia cố tại điểm nút trọng yếu này với chiều dài hơn 20m.

Người dân khẩn trương gia cố bờ kè kênh N225. Ảnh: BÌNH NĂM

Ông Dũng cho biết, tuyến kênh N225 chủ yếu phục vụ tưới tiêu cho cánh đồng các tổ 20 và 22. Những năm qua, chính quyền địa phương cùng người dân gia cố hai bên bờ bằng đất, bảo đảm an toàn cho khu dân cư. Tuy nhiên, mưa lũ kéo dài làm xói lở nhiều vị trí, đặc biệt khúc cua trên, nơi được ví như “họng hứng nước” mỗi khi mưa lớn.

“Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ và bão số 13 đang tiến vào đất liền, chúng tôi nỗ lực gia cố đoạn kè xung yếu để bảo vệ khu dân cư. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn lâu dài, rất mong Nhà nước quan tâm, sớm đầu tư xây dựng kiên cố kè hai bên tuyến kênh này”, ông Dũng nói.

[VIDEO] - Người dân thôn Bình Khương khẩn trương gia cố bờ kênh N225:

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ tối 2/11, trên địa bàn xã Thăng An hiện có hai điểm sạt lở nghiêm trọng, gồm tuyến kênh N225 (thôn Bình Khương) và khe đá thôn Hưng Mỹ. Chính quyền xã huy động hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố, khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.