Xây dựng Đảng Đảng bộ phường Hải Vân trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên ĐNO - Ngày 4/11, Đảng bộ phường Hải Vân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên đủ tiêu chuẩn. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn đến dự và trao huy hiệu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hải Vân. Ảnh: HẢI HÀ

Đảng bộ phường Hải Vân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên; trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 7 đảng viên và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa chúc mừng và bày tỏ trân trọng đối với sự nỗ lực và cống hiến của các đảng viên.

Đồng thời khẳng định, Huy hiệu Đảng trao cho các đảng viên đợt này là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận những đóng góp quý báu trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.