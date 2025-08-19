Xã hội Dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ và tặng quà gia đình chính sách tại xã Hòa Vang ĐNO - Ngày 19/8, Công ty CP DHC Suối Đôi (đơn vị chủ quản Khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài) dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Vang nhân chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Cùng dự có lãnh đạo xã Hòa Vang.

Công ty CP DHC Suối Đôi tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Vang. Ảnh: N.H

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau lễ dâng hương, Công ty CP DHC Suối Đôi trao tặng 76 suất quà tổng trị giá hơn 260 triệu đồng đến gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Hòa Vang và Công ty CP DHC Suối Đôi trao quà các gia đình chính sách. Ảnh: N.H

Mỗi suất gồm 1 cặp vé phổ thông (trị giá 960.000 đồng) tham quan vui chơi tại Khu du lịch công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, 1 phần quà nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng tiền mặt.

Ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty CP DHC Suối Đôi cho biết, thời gian tới công ty tiếp tục đồng hành, chăm lo đời sống người dân, xây dựng phát triển xã Hòa Vang ngày càng tốt đẹp hơn.