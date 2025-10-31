Thể thao Dấu ấn những vận động viên đặc biệt Bằng quyết tâm và nghị lực phi thường, nhiều người khuyết tật đã vươn lên trở thành những vận động viên có chuyên môn tốt, đóng góp tích cực vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng tại các sân chơi cấp quốc gia.

Vận động viên Phạm Bá Quyền nỗ lực tranh tài tại Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025. Ảnh: NVCC

Tỏa sáng

Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025 vừa diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức, chứng kiến dấu ấn đậm nét của đoàn vận động viên Đà Nẵng.

Năm nay, giải có sự tham gia của gần 300 vận động viên từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước, với 188 nội dung thi đấu (bao gồm chạy, nhảy, ném và đẩy). Sau nhiều nỗ lực thi đấu, đoàn vận động viên Đà Nẵng giành 24 huy chương, gồm: 7 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 9 huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn sau Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Với phong độ và quyết tâm cao, Nguyễn Trung Nghĩa trở thành một trong những vận động viên xuất sắc nhất giải với thành tích giành 3 huy chương Vàng. Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, chân chạy này đã chinh phục thành công tấm huy chương Vàng ở nội dung 100m nam hạng thương tật T13. Anh vượt qua các đối thủ đến từ Hà Nội, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh để giành chiến thắng với thời gian 12,1 giây. Đến nội dung 200m và 400m, Nguyễn Trung Nghĩa tiếp tục giữ vững ưu thế để hoàn tất cú hack trick vàng.

Đáng chú ý, đây là giải thứ 4 liên tiếp anh thi đấu thành công. Trước đó, năm 2022 anh giành 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng; năm 2023 giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc; năm 2024 giành 3 huy chương Vàng. “Tôi rất vui vì đã hoàn thành mục tiêu, đóng góp vào thành công chung của đoàn thể thao Đà Nẵng. Kết quả tại giải là động lực để tôi tiếp tục giữ niềm đam mê thể thao, đặc biệt với điền kinh, góp mặt tranh tài ở những giải đấu lớn trong tương lai”, anh Nghĩa nói.

Vận động viên Nguyễn Trung Nghĩa giành 3 huy chương Vàng tại Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025. Ảnh: NVCC

Cũng ở nội dung chạy, vận động viên Nguyễn Gia Huy ghi dấu với 2 huy chương Vàng 100m, 400m và 1 huy chương Bạc 200m hạng thương tật T38.

Ngoài ra, một gương mặt xuất sắc khác là Phạm Bá Quyền giành 1 huy chương Vàng ném đĩa, 1 huy chương Bạc ném lao và 1 huy chương Đồng đẩy tạ hạng thương tật F43. Ở nội dung dành cho nữ, vận động viên Phạm Thị Bích Huệ giành 1 huy chương Vàng nhảy xa, 2 huy chương Bạc nhảy cao và nhảy 3 bước hạng thương tật F13…

Hành trình nghị lực

Để tỏa sáng tại sân chơi lớn, các vận động viên khuyết tật đã trải qua hành trình đầy nghị lực không nhiều người biết.

Câu chuyện của anh Phạm Bá Quyền bắt đầu từ một tai nạn trên đèo Hải Vân, khiến bàn chân của anh bị biến dạng, việc di chuyển trở nên khó khăn. Tuy nhiên, không khuất phục trước biến cố, anh vươn lên thể hiện tài năng bằng việc thi đấu thể thao.

Từ năm 2010, anh Quyền đã là vận động viên chủ lực của đoàn thể thao Đà Nẵng tại các giải đấu cấp quốc gia. Năm đó, trong lần đầu tiên tham dự, anh giành 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại hội thi thể thao - văn nghệ người khuyết tật toàn quốc lần thứ 4 tại Đà Nẵng. Từ đó đến nay, anh đều duy trì phong độ cao và giành thêm nhiều thành tích xuất sắc. Anh Quyền chia sẻ: “Nhiều năm gắn bó với bộ môn điền kinh, chưa bao giờ tôi nghĩ quyết định theo thầy tập luyện, thi đấu ngày đó là sai lầm. Thể thao đã giúp tôi tìm thấy niềm vui, tự tin vươn lên trong cuộc sống”.

Với vận động viên Nguyễn Gia Huy, kết quả thi đấu tại giải vừa qua càng trở nên đáng nhớ khi đây là lần đầu anh góp mặt và đã tỏa sáng, đáp lại sự chờ đợi. Không may mắn như bạn bè cùng trang lứa, anh Huy bị bại não nhẹ từ khi được sinh ra. Tuy nhiên, không chùn bước trước những trở ngại, anh quyết tâm theo đuổi đam mê chạy bộ. Trước khi đến với Giải vô địch quốc gia điền kinh người khuyết tật năm 2025, nhiều người không khỏi bất ngờ khi thấy anh thường xuyên góp mặt tại các giải chạy phong trào trên địa bàn thành phố, chinh phục thành công cự ly dài đến 21km.

“Chạy là đam mê, mà đã đam mê thì khó bỏ. Mỗi giải đấu tham dự, tôi đặt ra mục tiêu là nỗ lực thể hiện hết khả năng mình có. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy, không điều gì người khuyết tật không làm được. Hy vọng, hành trình chạy bộ của tôi sẽ truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác tìm đến thể thao để rèn luyện sức khỏe, tự tin vươn lên thể hiện mình”, anh Huy cho hay.