Thứ Sáu, 29/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Giao thông - Xây dựng

Đầu tư hơn 77,5 tỷ đồng kiên cố hóa đường Hoàng Sa

PHƯƠNG UYÊN 29/08/2025 06:55

Văn phòng UBND thành phố cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định phê duyệt dự án “Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà” với tổng mức đầu tư hơn 77,5 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của dự án là bảo vệ an toàn công trình, hạn chế tình trạng đá lăn, sụt trượt, sạt lở và hư hỏng nền mặt đường trên tuyến Hoàng Sa.

Theo đó, 33 vị trí thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trong các mùa mưa bão hằng năm sẽ được kiên cố hóa.

Hoàng Sa là tuyến đường ven biển ra bán đảo Sơn Trà, đóng vai trò quan trọng trong giao thông và du lịch của Đà Nẵng.

Việc kiên cố hóa tuyến đường này sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời duy trì vẻ đẹp cảnh quan của bán đảo Sơn Trà.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà

Sống thấp thỏm trong vùng sạt lở

Sống thấp thỏm trong vùng sạt lở

Bảo đảm an toàn giao thông đường ven biển Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp - Trường Sa mùa du lịch

Bảo đảm an toàn giao thông đường ven biển Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp - Trường Sa mùa du lịch

Tích cực khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông lên bán đảo Sơn Trà

Tích cực khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông lên bán đảo Sơn Trà

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái trên bán đảo Sơn Trà

Sống thấp thỏm trong vùng sạt lở

Sống thấp thỏm trong vùng sạt lở

Bảo đảm an toàn giao thông đường ven biển Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp - Trường Sa mùa du lịch

Bảo đảm an toàn giao thông đường ven biển Hoàng Sa- Võ Nguyên Giáp - Trường Sa mùa du lịch

Tích cực khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông lên bán đảo Sơn Trà

Tích cực khắc phục sạt lở trên tuyến giao thông lên bán đảo Sơn Trà

Xem thêm Giao thông - Xây dựng
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Giao thông - Xây dựng
      Đầu tư hơn 77,5 tỷ đồng kiên cố hóa đường Hoàng Sa

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO