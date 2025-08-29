Giao thông - Xây dựng Đầu tư hơn 77,5 tỷ đồng kiên cố hóa đường Hoàng Sa Văn phòng UBND thành phố cho biết, Chủ tịch UBND thành phố vừa ký quyết định phê duyệt dự án “Kiên cố hóa đường Hoàng Sa - Khu vực bán đảo Sơn Trà” với tổng mức đầu tư hơn 77,5 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của dự án là bảo vệ an toàn công trình, hạn chế tình trạng đá lăn, sụt trượt, sạt lở và hư hỏng nền mặt đường trên tuyến Hoàng Sa.

Theo đó, 33 vị trí thường xuyên bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng trong các mùa mưa bão hằng năm sẽ được kiên cố hóa.

Hoàng Sa là tuyến đường ven biển ra bán đảo Sơn Trà, đóng vai trò quan trọng trong giao thông và du lịch của Đà Nẵng.

Việc kiên cố hóa tuyến đường này sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, đồng thời duy trì vẻ đẹp cảnh quan của bán đảo Sơn Trà.