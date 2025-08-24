Đời sống Vùng cao thấp thỏm nỗi lo sạt lở ĐNO - Bão số 5 (Kajiki) gần kề cũng là lúc người dân các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng thấp thỏm nỗi lo sạt lở.

Nhà dân ở tổ dân phố A Duông (xã Đông Giang) nằm sát vách núi. Ảnh: XUÂN SƠN



Thấp thỏm bên sườn núi

Chỉ tay về khu dân cư 15 hộ tại tổ dân phố A Duông (xã Đông Giang), ông BNướch Ngang, tổ trưởng tổ dân phố A Duông cho hay: “Khu vực này thuộc thị trấn Prao trước đây, hiện có 15 hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Khi có cảnh báo sạt lở, thiên tai… thì người dân phải nhanh chóng di dời về trạm y tế và các nơi kiên cố để tránh trú”.

Theo ông Ngang, hiện khu vực đỉnh núi sau lưng các nhà dân đã có vết nứt, nguy cơ sạt lở là rất cao. Ông A Lăng Lay, người dân tổ dân phố A Duông cho biết thêm, hễ khi trời mưa lớn thì gia đình ông và các hộ xung quanh đều thấp thỏm, lo lắng vì đất đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.

Theo ghi nhận của phóng viên, những căn nhà của người dân ở đây nằm cheo leo trên cao, dựa vào vách núi và hoàn toàn có nguy cơ đổ sập nếu xảy ra sạt lở.

Một nhà dân nằm sát vách núi cao, đất đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ông Coor Lê, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, bên cạnh các hộ nói trên, địa bàn xã Đông Giang còn các điểm khác có nguy cơ sạt lở như khu vực thôn Xà Nghìn ở xã Zà Hung (cũ), thôn A Điêu ở xã Arooi (cũ).

Sau khi thành lập chính quyền hai cấp, chính quyền xã Đông Giang đã có đề án phòng, chống thiên tai và rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn.

Khi có thông tin cảnh báo bão, mưa lớn… thì Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TCKN) của xã vận động người dân ở nơi có nguy cơ sạt lở cao nhanh chóng di chuyển về nhà cộng đồng các thôn và nơi an toàn để tránh trú và tuyệt đối không chủ quan. Bên cạnh đó, khi có cảnh báo thiên tai, người dân cũng chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm…

Nguy cơ sạt lở hiển hiện trên những mái nhà dân ở xã Đông Giang. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại địa bàn xã Sông Kôn, theo rà soát của chính quyền địa phương, khu vực đồi núi tại các thôn Pho, A Rớch, Brùa, Ra Đung… cũng có nguy cơ sạt lở. Theo ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn, xã Sông Kôn hiện tại có diện tích hơn 210 km2, dân số gần 8.750 người; trong đó đồng bào Cơ Tu chiếm hơn 80%.

Người dân chủ yếu bán định canh định cư trên vùng đồi núi cheo leo, hiểm trở, sông suối chằng chịt thuộc xã Sông Kôn, xã A Ting và xã Jơ Ngây của huyện Đông Giang trước đây. Do đó, công tác PCTT&TCKN tại địa phương là nhiệm vụ hàng đầu.

Trước thời điểm mưa bão, xã Sông Kôn tổ chức rà soát để nắm chắc số người dân cư trú tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Hiện chính quyền đã ghi nhận được hơn 50 hộ trong khu vực có nguy cơ và tiếp tục rà soát thêm các hộ xung quanh, những nhà ở cheo leo trên vách núi để có phương án di dời kịp thời.

Theo Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng, trước hết là nâng cao nhận thức cho người dân trong việc PCTT&TCKN từ tuyên truyền, phát đi cảnh báo và vận động người dân sơ tán trước thiên tai. Địa phương sẽ tổng kết công tác PCTT&TCKN từ thực tế của các xã trước sáp nhập để rút kinh nghiệm, hoàn thiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và tìm giải pháp cho các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Người dân các xã Đông Giang, Sông Kôn chờ đợi mặt bằng tái định cư để an cư, lạc nghiệp, tránh nỗi lo sạt lở mùa mưa bão. Ảnh: XUÂN SƠN

“Sắp tới chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát các khu vực làm nơi cư trú cho người dân khi có thiên tai, đặc biệt là xây nhà cộng đồng. Huyện Đông Giang trước đây đã đầu tư tại địa phương 10 nhà sinh hoạt cộng đồng kiêm công năng là nơi tránh trú an toàn khi có thiên tai”, ông Tùng cho biết.

Cần nhanh chóng đầu tư mặt bằng tái định cư

Theo Chủ tịch UBND xã Sông Kôn Đỗ Hữu Tùng, mới đây, xã đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng về kiểm tra vị trí sạt lở tại thôn Pho. Địa phương cũng đã có tờ trình xin thành phố hỗ trợ phương án lâu dài cho người dân vùng có nguy cơ sạt lở.

Chính quyền xã Sông Kôn kiến nghị thành phố cần sớm đầu tư kè chống sạt lở nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão sắp tới.

Ông Tùng cho hay, xã phấn đấu có ít nhất một khu tái định cư tập trung trong thời gian tới và 4-5 khu tái định cư trong tương lai.

“ “Nguyện vọng lớn nhất của bà con tại vùng có nguy cơ sạt lở là được chính quyền thành phố quan tâm, đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung. Ở đó, bà con sẽ có nơi sinh sống ổn định, an toàn để yên tâm phát triển kinh tế. Ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Sông Kôn

Tương tự tại xã Đông Giang, Chủ tịch UBND xã Đông Giang Coor Le cho hay, mục tiêu tập trung đầu tư mặt bằng tái định cư đã và đang được địa phương nỗ lực thực hiện trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về giải pháp lâu dài, ông Coor Le cho biết, bên cạnh ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội, xã Đông Giang tập trung công tác đầu tư mặt bằng tái định cư. Trong đó, tại địa bàn các xã cũ trước đây sẽ nỗ lực triển khai 1-2 khu mặt bằng tái định cư.

Chủ tịch UBND xã Đông Giang Coor Le bên một ngôi nhà dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở ở tổ dân phố A Duông. Ảnh: XUÂN SƠN

Trước mắt, xã Đông Giang đang nỗ lực triển khai mặt bằng, tổ chức chọn nhà thầu triển khai gói thầu thi công xây dựng khu tái định cư khu vực thôn A Bung - Tu Ngung. Dự kiến dự án sẽ được triển khai trong tháng 9/2025. Khi dự án này hoàn thành, khoảng 60 hộ dân có nguy cơ trong vùng sạt lở ở thôn A Điêu sẽ có nơi cư trú ổn định.

Bão số 5 đang cận kề, người dân nơi đây đang mong có mặt bằng tái định cư rộng rãi để an cư, lạc nghiệp, vơi được những nỗi thấp thỏm về sạt lở nói riêng, thiên tai nói chung.