Giao thông - Xây dựng Đẩy mạnh kết nối giao thông Với vị trí là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng không chỉ cần một mạng lưới giao thông nội đô hiện đại, mà còn phải tạo ra những “mạch máu” kết nối mạnh mẽ giữa khu vực đồng bằng ven biển và miền núi phía tây.

Thi công cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, dự án sẽ thông xe vào 19/8. Ảnh: THÀNH LÂN

Kết nối hạ tầng trục Đông - Tây

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển, nhất là với vị thế “cửa ngõ” miền Trung - Tây Nguyên ra Biển Đông, Đà Nẵng đang dồn lực cho những dự án hạ tầng then chốt để mở rộng không gian phát triển, kéo gần khoảng cách logistics, du lịch và công nghiệp.

Hiện Đà Nẵng đã có các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ đóng vai trò “xương sống” nối đồng bằng với miền núi và xa hơn là Tây Nguyên, Lào, Thái Lan như quốc lộ 14B, quốc lộ 14E, quốc lộ 14D, quốc lộ 14G, quốc lộ 40B, đường Hồ Chí Minh nhánh đông, cao tốc La Sơn - Túy Loan...

Bên cạnh những tuyến quốc lộ đang được đầu tư thi công, thì không ít các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đang trong tình trạng xuống cấp, ảnh hưởng đến năng lực thông hành cũng như tiềm ẩn tai nạn giao thông. Do đó, thành phố cần sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các dự án giao thông huyết mạch này.

Như Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14E, đoạn qua địa bàn thành phố Đà Nẵng, là dự án trọng điểm nối biển lên biên giới, có tổng mức đầu tư hơn 1.848 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Theo Ban quản lý dự án 4 (Chủ đầu tư), dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 71km, và đóng vai trò rất quan trọng vì kết nối Khu kinh tế mở Chu Lai và Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) với nước bạn Lào thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang và ngược lại. Đồng thời là tuyến nối quốc lộ 1A với đường Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên.

Ban quản lý dự án đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đồng thời đơn vị thi công huy động hơn 220 công nhân, 55 kỹ sự, cùng thiết bị, máy móc để thi công trên toàn tuyến này.

Cùng với đó là Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B, trục huyết mạch nối thành phố Đà Nẵng với các tỉnh Tây Nguyên. Trong đó, đoạn tuyến từ nút giao Túy Loan đến giáp xã Đại Lộc đang được nâng cấp cải tạo, mở rộng 6 làn xe, cũng đang được đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa bão.

Quốc lộ 14B, vẫn quá tải. Ảnh: THÀNH LÂN

Một trong những dự án cũng đang được dự luận quan tâm là Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định giao bổ sung 500 tỷ đồng để thành phố thực hiện khởi công dự án.

Được biết, Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14D có tổng mức đầu tư dự kiến 4.518 tỷ đồng; là đường cấp III miền núi, điểm đầu từ Bến Giằng (huyện Nam Giang cũ) giao với đường Hồ Chí Minh, điểm cuối tại phạm vi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang thông thương qua Lào, với tổng chiều dài tuyến thực tế khoảng 74,4km.

Quốc lộ 14D có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế động lực khu vực miền Trung với Đông Bắc Thái Lan, Nam Lào và là tuyến đường độc đạo lên vùng núi cao, biên giới phía tây.

Ngoài ra, thành phố còn nhiều tuyến quốc lộ cần sớm được đầu tư, nâng cấp, mở rộng như quốc lộ 40B dài hơn 209km, bắt đầu tại đường ven biển Tam Thanh đến Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi (Quảng Ngãi).

Cùng với đó, quốc lộ 14G với chiều dài 66km kết nối huyện Hòa Vang (cũ) với huyện Đông Giang (cũ), có quy mô cấp đường cấp IV, 2 làn xe, mặt cắt ngang rộng 7,5m. Thời gian qua, Cục Đường bộ Việt Nam mới đầu tư 4 cây cầu để xóa các ngầm tràn nguy hiểm vào mùa mưa lũ; nâng cấp 5km mặt đường trên tuyến, nên cần sớm triển khai đầu tư…

Hiện một dự án sắp hoàn thành và sẽ thông xe tuyến chính vào ngày 19/8 là Dự án Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan mới tổng mức đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng…

Giao thông sẽ là động lực cho phát triển

Không chỉ ưu tiên mở rộng và phát triển thêm các trục giao thông theo hướng vận tải hàng hóa có khối lượng lớn trên trục hành lang kết nối Đông - Tây, mà trong thời gian tới, thành phố cũng sẽ mở rộng liên kết với các trục đường Bắc - Nam.

Qua đó, hình thành mạng lưới giao thông trọng yếu liên kết vùng từ đồng bằng đến miền núi, kết nối thông suốt giữa Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghệ cao, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Cầm… với Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Nam Giang và khu vực Tây Nguyên. Quy hoạch thành phố đã đưa ra nhiều phương án phát triển hạ tầng giao thông để giải quyết các điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thời gian đến.

Thi công quốc lộ 14E, đoạn qua xã Hiệp Đức. Ảnh: THÀNH LÂN

Trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII trình Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, một trong 7 nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra là thực hiện tốt công tác quy hoạch, phát triển hài hòa không gian kinh tế - xã hội giữa đô thị, nông thôn và miền núi. Thành phố ưu tiên hoàn thiện và nâng cấp các tuyến đường bộ huyết mạch, kết nối liên vùng Đông - Tây, giữa trung tâm Đà Nẵng với các phường, xã, đặc biệt là khu vực miền núi.

Đà Nẵng cũng sẽ phối hợp đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Đà Nẵng - Thạnh Mỹ - Ngọc Hồi - Bờ Y; mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang xúc tiến triển khai một số tuyến đường sắt đô thị (mô hình LRT và MRT) kết nối với Hội An Đông, Quảng Phú, Chu Lai…

Cùng với đó là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực, trọng điểm giai đoạn 2025 - 2030. Đó là xây dựng cảng Liên Chiểu trở thành cảng cửa ngõ quốc tế; mở rộng công suất Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng và phát triển Cảng Hàng không Chu Lai đạt chuẩn quốc tế; nạo vét sông Cổ Cò, sông Trường Giang; đường sắt nhánh nối đến cảng Liên Chiểu.

Nếu các giải pháp trên được triển khai đồng bộ, Đà Nẵng sẽ hình thành mạng lưới giao thông “hai chiều” vững chắc: từ đồng bằng ven biển lên miền núi - Tây Nguyên và ngược lại, gắn kết chặt chẽ kinh tế - xã hội toàn vùng. Đây vừa là câu chuyện của hạ tầng và cũng là “chìa khóa” để Đà Nẵng phát huy vai trò trung tâm vùng, vừa bứt phá phát triển, vừa bảo đảm an ninh chiến lược khu vực miền Trung - Tây Nguyên.