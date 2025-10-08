Chủ Nhật, 10/8/2025
Giao thông - Xây dựng

Toàn cảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe tuyến chính

XUÂN SƠN 10/08/2025 15:28

ĐNO - Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.

z6892084341976_7b54ffb066147c884875246501bc1f90.jpg
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có chiều dài hơn 11km. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận tại công trường vào ngày 10/8, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm công tác thông xe kỹ thuật ngày 19/8.

Theo ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), tính đến ngày 7/8, sản lượng thực hiện tại dự án này đạt gần 81,83% giá trị hợp đồng (703,41 tỷ đồng/859,58 tỷ đồng), riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 11/2025.

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn + Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP + Công ty TNHH Một thành viên 17.

Đoạn cao tốc qua Khu CNTT tập trung đã hoàn thiện. Ảnh: XUÂN SƠN
Đoạn đầu tuyến cao tốc qua Khu CNTT tập trung đã hoàn thiện. Ảnh: XUÂN SƠN
dsc01678.jpg
Cao tốc Túy Loan - Hòa Liên vừa thi công vừa khai thác trên nền tuyến đường tránh Nam Hải Vân. Ảnh: XUÂN SƠN
Hệ thống dải phân cách dần hoàn thiện.Ảnh:XUÂN
Hệ thống vạch kẻ đường và dải phân cách dần hoàn thiện, bảo đảm phân bố 4 làn xe. Ảnh: XUÂN SƠN
Hiện toàn bộ mặt đường tuyến chính đã được thảm nhựa gần xong. Ảnh: XUÂN SƠN
Toàn bộ mặt đường tuyến chính đã được thảm nhựa gần xong. Ảnh: XUÂN SƠN
Nhà thầu cũng đang triển khai các tổ thi công lắp đặt đồng bộ biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường… Ảnh: XUÂN SƠN
Nhà thầu triển khai các tổ thi công lắp đặt các biển báo, dải phân cách, lưới chống chói, hộ lan tôn sóng, sơn đường, làm sạch mặt đường… Ảnh: XUÂN SƠN
dsc01766(1).jpg
Các hạng mục được thực hiện thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Ảnh: XUÂN SƠN
z6892084388420_1867544a89db5a9637a8fa4fa771b975.jpg
Toàn tuyến có 3 lối ra/vào, 2 nút giao liên thông, 11 cầu, 8 hầm chui dân sinh, 62 cống các loại và hơn 20 km đường gom chạy song song. Trong ảnh là nút giao đường Hoàng Văn Thái được thiết kế lối ra/vào cao tốc và cầu vượt. Ảnh: XUÂN SƠN
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng. Dự án được khởi công tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án tháng 11/2025. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn + Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP + Công ty TNHH Một thành viên 17.
Lối ra/vào và đường gom là các hạng mục quan trọng nhằm bảo đảm kết nối, phục vụ đi lại cho người dân khu vực trong quá trình khai thác tuyến chính. Ảnh: XUÂN SƠN
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, các khu đô thị sinh thái; mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng về phía Tây Bắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng Liên Chiểu, các khu đô thị sinh thái; mở rộng không gian phát triển của Đà Nẵng về phía Tây Bắc. Ảnh: XUÂN SƠN
Đây là tuyến cao tốc huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc đã khai thác từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Ảnh: XU
Trong giai đoạn 2025 - 2028, thành phố đầu tư dự án Nút giao thông giữa quốc lộ 14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn 540 tỷ đồng nhằm đồng bộ hạ tầng giao thông. Ảnh: XUÂN SƠN
dji_0606.jpg
Nối liền cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn La Sơn - Hòa Liên qua địa phận thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng với quy mô 4 làn xe và chiều dài 65 km. Ảnh: XUÂN SƠN
Xã Bà Nà
Phường Hải Vân
      Giao thông - Xây dựng
