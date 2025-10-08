Toàn cảnh cao tốc Hòa Liên - Túy Loan trước ngày thông xe tuyến chính
XUÂN SƠN•10/08/2025 15:28
ĐNO - Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8.
Theo ghi nhận tại công trường vào ngày 10/8, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm công tác thông xe kỹ thuật ngày 19/8.
Theo ông Tạ Gia Mạnh Hưng, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Hoà Liên - Tuý Loan (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh), tính đến ngày 7/8, sản lượng thực hiện tại dự án này đạt gần 81,83% giá trị hợp đồng (703,41 tỷ đồng/859,58 tỷ đồng), riêng tuyến chính đã hoàn thành 98%.
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng hơn 951 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành tuyến chính vào 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 11/2025.
Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn giám sát là Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3. Nhà thầu thi công là liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn + Tổng công ty Xây dựng CTGT 5-CTCP + Công ty TNHH Một thành viên 17.
