Thứ Sáu, 22/8/2025
Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép

BÁ VĨNH 22/08/2025 18:44

ĐNO - Ngày 22/8, Đồn Biên phòng Non Nước (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn ký cam kết về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho ngư dân và chủ các phương tiện tàu, thuyền.

4f048f96-ceda-41eb-9e97-eafa70d8f9cf.jpg
Tuyên truyền cho ngư dân về việc khai thác hải sản đúng quy định.

Tổ tuyên truyền của đơn vị đến từng tàu, thuyền neo đậu tại cảng để trực tiếp tuyên truyền, cấp phát tờ rơi về phòng, chống khai thác IUU; tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải sản và hướng dẫn cho ngư dân về việc cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU...

Ngoài việc tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ còn lồng ghép giải thích cho bà con hiểu rõ tác hại của hoạt động khai thác IUU đối với nguồn lợi thủy sản, cũng như trách nhiệm của mỗi ngư dân trong việc cùng chung tay gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Dịp này, đơn vị đã trao tặng 30 cờ Tổ quốc, 20 phao cứu sinh và 200 tờ rơi tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn, góp phần động viên, khích lệ bà con vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

      Đẩy mạnh tuyên truyền chống khai thác hải sản trái phép

