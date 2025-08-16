Thủy sản Đà Nẵng vào cao điểm chống khai thác IUU

ĐNO - Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào đợt cao điểm ra quân xử lý dứt điểm việc khai thác thủy sản không theo quy định (khai thác IUU).

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (thứ 3, từ phải qua) triển khai công tác ra quân chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Ảnh: XUÂN SƠN

Cao điểm rà soát tàu cá vi phạm

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa phối hợp ra quân triển khai đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hướng tới mục tiêu gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra các tàu đang hoạt động trên biển trong đợt cao điểm, Thượng tá Lê Văn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Từ nay đến hết tháng 9/2025, các lực lượng tập trung phối hợp triển khai nhiệm vụ công tác phòng chống IUU, giải quyết triệt để các phương tiện vi phạm và bảo đảm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài”.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát tàu cá tại khu vực vịnh Mân Quang. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong hai ngày đầu tiên ra quân (13/8 và 14/8), lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 7 phương tiện tàu cá vi phạm về hoạt động khai thác đánh bắt trên biển, trong đó tàu vi phạm vận chuyển thủy sản không có nguồn gốc, có trường hợp không duy trì thiết bị giám sát hành trình. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã lập hồ sơ và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chỉ thị số 04/CT-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ban ngành, UBND các xã, phường ven biển tuyệt đối không để tàu cá thành phố Đà Nẵng đi khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Người đứng đầu được phân công phụ trách các cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra sai phạm ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của thành phố, quốc gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh sẽ được triển khai đồng bộ. Lực lượng tuần tra, kiểm soát được bố trí tại các cửa sông, cửa lạch, bãi ngang và quanh các đảo để kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết không cho xuất bến nếu tàu cá không đủ điều kiện về giấy tờ, trang thiết bị an toàn...

Tại các khu vực trọng điểm như: vịnh Đà Nẵng, vịnh Mân Quang, cửa An Hòa, cửa Lở, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng yêu cầu chỉ huy các đơn vị tuyến biển, đảo chịu trách nhiệm trước về kết quả chống khai thác IUU; kịp thời chấn chỉnh hạn chế; huy động tối đa lực lượng, phương tiện và thường xuyên tuần tra, kiểm soát.

“ Tuyệt đối không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác điều tra, xử lý vi phạm IUU. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng

Tàu tuần tra của lực lượng biên phòng đang kiểm tra một tàu cá gần bán đảo Sơn Trà. Ảnh: XUÂN S

Đẩy mạnh tuyên truyền

Tại cảng cá Thọ Quang, Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (BQL) cho hay, 100% tàu cá cập cảng, rời cảng được đơn vị triển khai quy trình kiểm soát ra vào và giám sát sản lượng với thủy sản bốc dỡ qua cảng.

Bảo đảm 100% tàu cá khi cập cảng, rời cảng được cập nhật vào sổ theo dõi đúng quy định và thông báo đến Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá theo dõi, phối hợp xử lý. Trường hợp tàu cá có dấu hiệu vi phạm về IUU thì xử lý nghiêm.

Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân về các thủ tục ra vào cảng cá. Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận, tại cảng cá Thọ Quang, 100% ngư dân, chủ tàu được BQL hướng dẫn cụ thể các nội dung liên quan quy trình kiểm soát tàu cá ra vào cảng. Cùng thời điểm, các tổ tuần tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp đến từng tàu cá để nhắc nhở ngư dân vươn khơi bám biển đúng quy định pháp luật.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, công tác tuyên truyền chính là nhiệm vụ trọng tâm của đợt cao điểm lần này.

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân sử dụng chức năng đăng ký, khai báo thủ tục xuất, nhập bến qua ứng dụng VneID và hệ thống phần mềm kiểm soát tàu cá; phối hợp cơ quan báo chí tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU; lồng ghép tuyên truyền qua các hoạt động truyền thông, văn hóa, văn nghệ, sân khấu hóa…

Thượng tá Lê Văn Tùng, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (giữa) tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tuân thủ quy định pháp luật khi vươn khơi, bám biển. Ảnh: XUÂN SƠN

Các vụ việc vi phạm liên quan sẽ được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe; các mô hình "Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn" hay "Bến bãi tự quản" được phát huy hiệu quả. Điều đặc biệt, các đơn vị tuyên truyền kết hợp câu chuyện tuân thủ pháp luật với việc khuyến khích ngư dân khai thác thủy sản trên vùng biển của Tổ quốc.

Theo ngư dân Nguyễn Phương Bình (phường Sơn Trà), quy định về đánh bắt thủy sản là những điều kiện mà người đi biển cần nắm vững và nghiêm chỉnh chấp hành nếu muốn xóa "thẻ vàng" IUU. Trên hành trình vươn khơi, họ hiểu rằng việc tuân thủ pháp luật chính là góp phần bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trên biển.

Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang kiểm tra giấy tờ của tàu cá cập cảng. Ảnh: XUÂN SƠN