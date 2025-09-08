Chính quyền - đoàn thể Để phục vụ dân tốt hơn Sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương cấp xã đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động, rút ra bài học kinh nghiệm trong phục vụ nhân dân. Từ đó, xác định lại tâm thế làm việc của cán bộ công chức, tháo gỡ các khó khăn để phục vụ dân tốt hơn.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Chiên Đàn trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: N.ĐOAN

Ở tháng đầu tiên vận hành, các địa phương cấp xã tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức, ban hành đầy đủ các văn bản quy định và quy chế làm việc, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần hành động, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã được ưu tiên đầu tư, bố trí đủ nhân lực, nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, không để bị gián đoạn, giải quyết kịp thời thủ tục hành chính (TTHC) cho nhân dân, doanh nghiệp.

Điểm sáng chiên đàn

Xã Chiên Đàn được đánh giá là điểm sáng về giải quyết TTHC khi xếp vị trí thứ nhất trong 94 địa phương cấp xã vào ngày 31/7. Từ đầu tháng 8 đến nay xã duy trì ở nhóm tốt trong giải quyết TTHC cho người dân.

Ngoài tập trung hoàn thành các đầu công việc, xã Chiên Đàn hình thành các công cụ tuyên truyền chính thức của xã, như trang fanpage “Nhịp sống Chiên Đàn” trên Facebook và trang Zalo cùng tên; tạo trang Zalo cộng đồng nhằm tiếp nhận và xử lý, giải đáp những thông tin mà người dân cần.

Ngay sau phiên họp thứ nhất của HĐND xã, Chiên Đàn tổ chức đồng loạt việc tiếp xúc cử tri tại 17 thôn, đưa đại biểu HĐND và cán bộ xã về khu dân cư để ra mắt, gặp gỡ, thông tin tình hình chung của xã mới thành lập. Đồng thời nắm bắt tâm tư, ghi nhận những vấn đề còn đang vướng mắc tại cơ sở để tập trung tháo gỡ…

Ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chiên Đàn cho hay, Thường trực HĐND xã đã ghi nhận, tổng hợp 119 kiến nghị của cử tri gửi đến UBND xã để kiểm tra, trả lời trước Kỳ họp thứ 2 của HĐND xã.

Đảng ủy xã Chiên Đàn vừa tổ chức đánh giá kết quả hoạt động, phục vụ nhân dân ở tháng đầu tiên vận hành bộ máy chính quyền 2 cấp. Từ đó, lãnh đạo xã động viên, xác định lại tâm thế làm việc của cán bộ, công chức nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo ông Thái Bình, thành công của mô hình chính quyền 2 cấp không chỉ đến từ các văn bản chỉ đạo, định hướng của ban thường vụ cấp ủy mà bắt đầu từ từng cán bộ tận tụy ở cơ sở.

“Mỗi nụ cười hài lòng của người dân, mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn là thước đo cho hiệu quả vận hành mô hình mới. Cán bộ công chức là người thực thi, vừa là đại diện hình ảnh của chính quyền thân thiện, phục vụ và hiện đại. Hãy làm cho người dân cảm nhận được sự thay đổi ngay từ cửa UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã”, ông Bình nhắn nhủ.

Làm hết việc chứ không hết giờ

Trong tháng đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng là thời điểm dịch tả lợn châu Phi xuất hiện và diễn biến phức tạp tại xã Xuân Phú. Triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch bệnh, nỗ lực hạn chế thấp nhất thiệt hại, UBND xã đã huy động và thành lập 3 tổ tiêu hủy heo nhiễm bệnh theo đúng quy định, cũng làm cơ sở cho việc hỗ trợ hộ chăn nuôi sau này.

Để giải quyết tốt công việc của người dân, đến nay Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Xuân Phú được đầu tư đạt 16/16 tiêu chí theo quy định của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các văn bản mới liên quan đến TTHC được thường xuyên cập nhật phổ biến, niêm yết, công bố công khai cho toàn bộ chuyên viên của trung tâm và người dân được biết để thuận tiện trong quá trình giải quyết TTHC.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Phú cho hay, trong tháng đã có hơn 1.051 hồ sơ các loại giấy tờ được nhận giải quyết cho công dân (chứng thực, hộ tịch); hơn 99% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.

Đáng chú ý, Xuân Phú đã hoàn thành thủ tục và cấp 58 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (kể cả hồ sơ trước 30/6 tồn đọng chưa giải quyết từ huyện Quế Sơn cũ chuyển về).

Chăm lo công tác an sinh, xã triển khai thực hiện kịp thời chi trả tiền chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội đảm bảo theo đúng quy định...

Theo bà Thủy, ngoài những nhiệm vụ chuyên môn và thường xuyên, UBND xã yêu cầu người đứng đầu, đội ngũ cán bộ công chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, bám sát 27 thôn trên địa bàn xã; phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng để giải quyết kịp thời công việc, nhất là những sự việc, tình huống phát sinh tại cơ sở.

“Cùng với đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở các lớp tập huấn, xã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức; nỗ lực nâng chất lượng phục vụ, giải quyết tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp theo tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”, đảm bảo cung cấp TTHC và dịch vụ công trực tuyến thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn”, bà Thủy chia sẻ.