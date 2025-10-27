Chính quyền - đoàn thể Đề xuất bỏ tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp ĐNO - Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo mới quy định mang tính nguyên tắc về trình độ với chức danh lãnh đạo, quản lý thay vì các tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng theo ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp.

Yêu cầu về trình độ quản lý nhà nước sẽ không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, dự thảo quy định các tiêu chuẩn chung đối với chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Về chính trị, tư tưởng, dự thảo nghị định nêu rõ những phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật với công chức, viên chức lãnh đạo. Dự thảo cũng quy định về trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; thành tích, kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác; một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm được cụ thể hóa như tại quy định của Quy định số 350-QĐ/TW.

Liên quan đến trình độ lý luận chính trị, dự thảo quy định 3 trường hợp cụ thể. Tiêu chí tốt nghiệp cử nhân chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị-hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền được áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Thứ trưởng, vụ trưởng và tương đương, phó vụ trưởng và tương đương, giám đốc Sở và tương đương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ...

Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc trung cấp lý luận chính trị-hành chính hoặc được xác nhận tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền áp dụng đối với các chức danh, chức vụ như: Trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; phó trưởng phòng và tương đương thuộc Bộ; trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục...

Bộ Nội vụ đề xuất không yêu cầu trình độ lý luận chính trị đối với chức danh, chức vụ như: Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục, thuộc cơ quan khu vực thuộc Cục; phó trưởng phòng và tương đương thuộc Chi cục thuộc Sở; phó trưởng phòng và tương đương cấp xã.

Về trình độ quản lý nhà nước, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định về tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Thay vào đó, dự thảo quy định mang tính nguyên tắc như: Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ, trình độ khoa học, công nghệ, tin học, ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Để phù hợp với tình hình thực tế và bảo đảm ổn định công tác cán bộ, dự thảo bổ sung quy định chuyển tiếp đối với trường hợp người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý tính đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì không phải hoàn thiện tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước quy định tại Nghị định này.

Đối với người giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đã được bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn về lý luận chính trị, tiêu chuẩn về quản lý nhà nước theo quy định tại Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 12 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý và đang hoàn thiện thì tiếp tục hoàn thiện trong thời hạn 36 tháng đối với tiêu chuẩn về lý luận chính trị, trong thời hạn 24 tháng đối với tiêu chuẩn về quản lý nhà nước tính từ ngày 01/5/2024.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 30/10 trước khi trình Chính phủ thông qua.