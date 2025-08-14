Xã hội Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển ĐNO - Nhiều năm qua, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 (DaNang MRCC) trở thành điểm tựa vững chắc của ngư dân, sẵn sàng ứng trực 24/24h, kịp thời xử lý mọi tình huống khẩn cấp, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, bảo đảm an toàn hàng hải và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo.

Triển khai công tác tiếp nhận thông tin cứu nạn. Ảnh: VĂN HOÀNG

Bảo vệ tính mạng ngư dân

Trong chuyến mưu sinh dài ngày trên tàu BĐ 96774 TS, vào chiều 21/6, anh Nguyễn Lũy (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bất ngờ đột quỵ liệt nửa người bên phải, không ăn uống được. Giữa biển khơi mịt mùng, từng phút trôi qua như từng nhịp sinh mệnh mỏng manh. Trước tình huống cấp bách này, thuyền trưởng Phan Minh Phú lập tức phát tín hiệu cứu nạn để khẩn trương đưa anh Lũy vào bờ cấp cứu.

Ngay khi nhận được tin báo, DaNang MRCC nhanh chóng phối hợp Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng kết nối Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng tư vấn sơ cứu cho bệnh nhân và hướng dẫn tàu tăng hết tốc độ chạy về đất liền. Song đến chiều 22/6, tình trạng của thuyền viên chuyển biến nặng hơn và nguy hiểm đến tính mạng.

Lúc này, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 631 (thuộc DaNang MRCC) rời bến thực hiện nhiệm vụ cứu nạn. Tàu SAR 631 rẽ sóng xuyên đêm và tiếp cận được tàu BĐ 96774 TS vào trưa 23/6. Lực lượng cứu nạn tức tốc cấp cứu, chăm sóc tích cực và lập tức quay mũi tàu về bờ. Đến 1 giờ 30 sáng 24/6, tàu SAR 631 cập cầu cảng DaNang MRCC và bàn giao thuyền viên gặp nạn để Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục chữa trị, kịp thời giữ lại sự sống.

Tàu cứu hộ SAR 631 được bàn giao cho DaNang MRCC thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ hàng hải vào tháng 12/2024. Ảnh: DaNang MRCC cung cấp

Không lâu trước đó, vào tối 25/5, thông tin báo nạn của tàu Công Thành 07 chở than từ Hòn Gai đi Hòn La được gửi khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Được biết, khi cách cảng Sơn Dương (tỉnh Hà Tĩnh) khoảng 6 hải lý về phía đông bắc, tàu bị nước tràn vào, nghiêng sang trái và đang chìm dần. Lúc này, 10 thuyền viên trên tàu đối mặt với biển động dữ đội và màn đêm phủ kín.

Tàu SAR 631 được lệnh xuất phát, cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. Đến rạng sáng 26/5, một thuyền viên may mắn được tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Bình cứu vớt; 9 thuyền viên còn lại được lực lượng chức năng cứu nạn tiếp cận, đưa lên SAR 631 an toàn. Đến 16 giờ cùng ngày, toàn bộ thuyền viên được bàn giao tại Vũng Áng, sức khỏe ổn định.

[VIDEO] - Điểm tựa của ngư dân trên biển:

Giữ vững “lá chắn” giữa trùng khơi

Những cuộc giải cứu giữa sóng dữ kể trên chỉ là hai trong nhiều vụ việc DaNang MRCC thực hiện mỗi năm. Với tinh thần “coi tính mạng của ngư dân như người nhà”, lực lượng cứu nạn hàng hải như những “lá chắn” giữa biển khơi, luôn sẵn sàng lao vào tâm bão, giữa lúc sóng to gió lớn khi nhận được tín hiệu khẩn cấp.

Những chuyến tàu SAR trở về không chỉ chở theo những sinh mạng được cứu sống mà còn mang theo niềm tin và sự biết ơn của bao ngư dân, tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục bám biển, vươn khơi.

Theo thống kê, mỗi năm, DaNang MRCC tiếp nhận từ 80 đến 120 thông tin báo nạn. Từ ngày 1/1 đến 11/8 năm nay, đơn vị tiếp nhận 70 tin báo tai nạn, sự cố trên biển. Qua đó, điều động 4 lượt tàu cứu nạn ở các vùng biển xa, trực tiếp và gián tiếp cứu sống 140 người, trong đó có 2 thuyền viên nước ngoài.

Mỗi năm, DaNang MRCC tiếp nhận từ 80-120 tin báo cứu nạn. Ảnh: QUỐC CƯỜNG

Ông Hồ Xuân Phong, Trưởng phòng phối hợp cứu nạn DaNang MRCC cho biết, các phương tiện chuyên dụng cứu nạn còn hạn chế nên công tác phối hợp giữa các lực lượng vẫn là yếu tố then chốt để thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ hàng hải.

"Trung tâm huy động tối đa sự tham gia của các đơn vị như: Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quân… và cả lực lượng tại chỗ từ nhân dân như tàu cá, tàu hàng đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn. Sự chung tay này giúp rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận hiện trường, vì với cứu nạn, mỗi phút trôi qua đều vô giá", ông Phong nói.

Không dừng lại ở ứng cứu khẩn cấp, DaNang MRCC xác định nhiệm vụ quan trọng song song là công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức của người dân. Hằng năm, trung tâm phối hợp các địa phương ven biển tổ chức nhiều lớp tập huấn cho ngư dân, chủ tàu, thuyền trưởng và thuyền viên.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ hàng hải thuộc DaNang MRCC kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.

Ảnh: VĂN HOÀNG

Tại các buổi tập huấn, cán bộ hướng dẫn từ quy trình phát tín hiệu cầu cứu, cách sử dụng thiết bị thông tin liên lạc, đến kỹ năng sơ cấp cứu người bị nạn trên biển. Chính những buổi tập huấn này giúp ngư dân bình tĩnh, biết cách xử lý, bảo toàn lực lượng, chờ đợi lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp đến ứng cứu khi gặp sự cố.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng phát triển các ứng dụng di động có chức năng như một sổ tay điện tử trên biển, hướng dẫn từng bước khi tàu gặp nạn hoặc thuyền viên bị thương. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, ngư dân có thể tìm thấy chỉ dẫn từ y tế đến quy trình xử lý.

“Song hành nâng cao kỹ năng cho ngư dân, chính lực lượng cứu hộ cũng được rèn luyện thường xuyên. Qua đó, giúp cán bộ, thuyền viên rèn khả năng giữ bình tĩnh và xử lý chính xác trong điều kiện khắc nghiệt nhất”, ông Phong chia sẻ.