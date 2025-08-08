Thứ Sáu, 8/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Thủy sản

Bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân xã Thăng An

MỸ LINH - HỒNG NĂM 08/08/2025 09:53

ĐNO - Ngày 7/8, hơn 70 ngư dân xã Thăng An tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 1 do Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp địa phương tổ chức.

Lớp bồi dưỡng diễn ra 15 ngày (từ 7 - 21/8). Học viên được trang bị nghiệp vụ thuyền trưởng, trách nhiệm đối với thuyền viên, quy định chức trách thuyền viên; quy định nghiệp vụ hàng hải, an toàn hàng hải, an toàn tàu cá, nghiệp vụ khai thác thủy sản.

Học viên còn được trang bị nghiệp vụ máy trưởng, động cơ máy thủy, điện tàu thủy, bảo quản thủy sản trên tàu cá; phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên làm bài thi đánh giá kết quả để làm căn cứ cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 1.

Ông Lưu Văn Huy, quyền Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá cho biết, năm 2025, đơn vị phối hợp các địa phương có biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mở 6 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng các hạng 1, 2, 3 cho ngư dân và người làm nghề vận chuyển đường thủy.

“Tuy mới thành lập, song chính quyền xã Thăng An chủ động báo cáo, đề nghị mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân địa phương. Điều này cho thấy sự quan tâm của xã trong việc xây dựng nghề cá có trách nhiệm”, ông Huy nói.

Xã Thăng An hiện có 118 tàu thuyền (19 tàu câu mực, 34 tàu chụp mực, 31 lưới vây, 34 ghe nhỏ các loại) với gần 2.000 lao động. Tổng sản lượng đánh bắt mỗi năm đạt 10.000 tấn trở lên.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Xã Thăng An khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Xã Thăng An khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Chi đội Kiểm ngư số 3: Bạn đồng hành của ngư dân miền Trung

Chi đội Kiểm ngư số 3: Bạn đồng hành của ngư dân miền Trung

Đảng bộ xã Thăng An cần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Đảng bộ xã Thăng An cần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An

Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng An được khen thưởng đột xuất

Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng An được khen thưởng đột xuất

Vận động ngư dân bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái biển

Vận động ngư dân bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái biển

Xã Thăng An
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Xã Thăng An khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Xã Thăng An khen thưởng công dân dũng cảm cứu người đuối nước

Chi đội Kiểm ngư số 3: Bạn đồng hành của ngư dân miền Trung

Chi đội Kiểm ngư số 3: Bạn đồng hành của ngư dân miền Trung

Đảng bộ xã Thăng An cần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Đảng bộ xã Thăng An cần hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng làm việc với Công an xã Thăng An

Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng An được khen thưởng đột xuất

Bắt nhanh đối tượng cướp tài sản, Công an xã Thăng An được khen thưởng đột xuất

Vận động ngư dân bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái biển

Vận động ngư dân bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái biển

Xem thêm Thủy sản
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Thủy sản
      Bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân xã Thăng An

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO