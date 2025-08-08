Thủy sản Bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân xã Thăng An ĐNO - Ngày 7/8, hơn 70 ngư dân xã Thăng An tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 1 do Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp địa phương tổ chức.

Lớp bồi dưỡng diễn ra 15 ngày (từ 7 - 21/8). Học viên được trang bị nghiệp vụ thuyền trưởng, trách nhiệm đối với thuyền viên, quy định chức trách thuyền viên; quy định nghiệp vụ hàng hải, an toàn hàng hải, an toàn tàu cá, nghiệp vụ khai thác thủy sản.

Học viên còn được trang bị nghiệp vụ máy trưởng, động cơ máy thủy, điện tàu thủy, bảo quản thủy sản trên tàu cá; phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác thủy sản.

Kết thúc khóa bồi dưỡng, học viên làm bài thi đánh giá kết quả để làm căn cứ cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng hạng 1.

Ông Lưu Văn Huy, quyền Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm tàu cá cho biết, năm 2025, đơn vị phối hợp các địa phương có biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mở 6 lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng các hạng 1, 2, 3 cho ngư dân và người làm nghề vận chuyển đường thủy.

“Tuy mới thành lập, song chính quyền xã Thăng An chủ động báo cáo, đề nghị mở lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng cho ngư dân địa phương. Điều này cho thấy sự quan tâm của xã trong việc xây dựng nghề cá có trách nhiệm”, ông Huy nói.

Xã Thăng An hiện có 118 tàu thuyền (19 tàu câu mực, 34 tàu chụp mực, 31 lưới vây, 34 ghe nhỏ các loại) với gần 2.000 lao động. Tổng sản lượng đánh bắt mỗi năm đạt 10.000 tấn trở lên.