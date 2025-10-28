Xã hội Điện Bàn Bắc: Lật ghe trên cánh đồng lũ, một người mất tích ĐNO - Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Bắc cho biết, sáng 28/10, một vụ lật ghe trên địa bàn khiến hai người đàn ông lớn tuổi gặp nạn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu sống một người và đang khẩn trương phối hợp tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Ông Tăng Văn Hồng (bên trái) được lực lượng chức năng phường Điện Bàn Bắc phát hiện, kịp thời đưa vào bờ an toàn. Ảnh: ĐIỆN BÀN

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Hai nạn nhân là ông Tăng Văn Hồng (sinh năm 1957, trú tại thôn Hà Tây 2) và ông Tăng Văn Cường (sinh năm 1974, trú tại thôn Hà Tây 1), đang chèo ghe trên cánh đồng bị ngập sâu để bắt cá.

Trong quá trình di chuyển, chiếc ghe không may bị sóng và gió mạnh lật úp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng của phường, gồm Ban Chỉ huy Quân sự và Đội xung kích phòng chống thiên tai, cùng người dân địa phương nhanh chóng triển khai cứu hộ, kịp thời đưa ông Tăng Văn Hồng lên bờ an toàn và chuyển đến Trạm Y tế phường để theo dõi.

Ông Tăng Văn Cường hiện đang mất tích. Công tác tìm kiếm nạn nhân đang được thực hiện khẩn trương. Lực lượng cứu hộ mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời kêu gọi người dân và các đội tình nguyện hỗ trợ để sớm tìm thấy ông Cường.

[VIDEO] - Lực lượng chức năng đưa ông Tăng Văn Hồng vào bờ: