An ninh trật tự Đình chỉ hoạt động 4 tháng Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng ĐNO - Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng vừa ký quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động trong vòng 4 tháng đối với Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (180 Trần Phú, phường Hải Châu) do không bảo đảm điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 52 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động do nhiều sai phạm.

Sau thời hạn 4 tháng đình chỉ, nếu phòng khám không hoàn thành việc khắc phục, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Để được tiếp tục hoạt động, phòng khám phải được Sở Y tế chấp thuận bằng văn bản về việc khắc phục các tồn tại.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng - đơn vị chủ quản của phòng khám với tổng số tiền 148,5 triệu đồng.

Nguyên nhân, phòng khám này có nhiều hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu cơ sở khẩn trương khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo đúng quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm.

Liên quan phòng khám này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên về hành vi "lừa dối khách hàng".

Theo điều tra ban đầu, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh lý nam khoa, phụ khoa và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Cơ sở này tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ, không trực tiếp khám, điều trị.

Một số nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, bằng cấp về y tế theo quy định (thậm chí có đối tượng chưa học hết lớp 12) được tuyển dụng để giả làm bác sĩ trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân.

Đáng nói, để trục lợi từ khách hàng, phòng khám đã chỉ đạo nhân viên cung cấp thông tin sai lệch về tình trạng bệnh và quy trình thủ thuật nhằm thổi phồng chi phí điều trị.