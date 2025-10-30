Thứ Năm, 30/10/2025
Chính quyền - đoàn thể

Đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

MAI QUẾ 30/10/2025 11:39

UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn triển khai thực hiện Công điện số 201/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu.

UBND thành phố đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố tập trung, khẩn trương chỉ đạo triển khai rà soát đối với 734 thủ tục hành chính theo Công văn số 4735/TCT ngày 20/10/2025 của Tổ Công tác triển khai Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với Đề án 06 và các thủ tục hành chính khác có chứa một trong 15 loại giấy tờ đã có thông tin trên các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành có thể cắt giảm ngay.

Đối với thủ tục hành chính đặc thù của thành phố, các cơ quan, đơn vị rà soát, tham mưu cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu; hoàn thành chậm nhất ngày 15/11/2025 hoặc tham mưu trình tại kỳ họp HĐND thành phố gần nhất (đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 201/CĐ TTg.

      Chính quyền - đoàn thể
      Đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu

