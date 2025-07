Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày 13/7/2025: Vàng thế giới lập kỷ lục sau 3 tuần, VN hưởng lợi sát 122 triệu Dự báo giá vàng 13/7/2025: Vàng thế giới chạm đỉnh 3.354,88 USD/oz, trong nước tăng mạnh lên 121,5 triệu đồng/lượng, hưởng lợi từ xu hướng toàn cầu.

Cập nhật chi tiết giá vàng hôm nay 12/7/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 119,5 ▲500 121,5 ▲500 Tập đoàn DOJI 119,5 ▲500 121,5 ▲500 Mi Hồng 120,0 ▲400 121,2 ▲400 PNJ 115,2 ▲300 118,2 ▲300 Vietinbank Gold 121,5 ▲500 Bảo Tín Minh Châu 119,5 ▲500 121,5 ▲500 Phú Quý 118,8 ▲500 121,5 ▲500

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 12/7/2025, giá vàng trong nước ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt tại hầu hết các thương hiệu lớn, đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường. Cụ thể:

Giá vàng SJC được niêm yết ở mức 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 121,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua.

Giá vàng miếng DOJI cũng ghi nhận mức tăng tương tự, với giá mua vào và bán ra lần lượt đạt 119,5 triệu đồng/lượng và 121,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng tăng nhẹ hơn, với mức mua vào đạt 120 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 121,2 triệu đồng/lượng, tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 115,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 118,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá bán ra của Vietinbank Gold đạt mức 121,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu cũng tăng mạnh, với mức giá mua vào và bán ra lần lượt đạt 119,5 triệu đồng/lượng và 121,5 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Phú Quý ghi nhận mức tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, với giá mua vào đạt 118,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 121,5 triệu đồng/lượng.

Nhận định xu hướng giá vàng hôm nay 12/7/2025

Xu hướng tăng giá vàng hôm nay 12/7/2025 cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường vàng trong nước, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Với mức tăng đồng loạt tại các thương hiệu lớn, thị trường vàng đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Hãy tiếp tục theo dõi để cập nhật giá vàng mới nhất trong các phiên giao dịch tiếp theo.

Bảng cập nhật giá vàng hôm nay 12/7/2025 mới nhất

1. DOJI - Cập nhật: 12/7/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 119.500

▲500K 121.500

▲500K AVPL/SJC HCM 119.500

▲500K 121.500

▲500K AVPL/SJC ĐN 119.500

▲500K 121.500

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 108.900

▲800K 112.200

▲200K Nguyên liệu 999 - HN 108.800

▲800K 112.100

▲200K

2. PNJ - Cập nhật: 12/7/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 119,000,000 121,000,000 Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 115,200,000 ▲300,000 118,200,000 ▲300,000 Vàng Kim Bảo 9999 115,200,000 ▲300,000 118,200,000 ▲300,000 Vàng Phúc Lộc Tài 9999 115,200,000 ▲300,000 118,200,000 ▲300,000 Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 115,200,000 ▲300,000 118,200,000 ▲300,000 Vàng Trang sức 9999 PNJ 114,600,000 ▲300,000 117,100,000 ▲300,000 Vàng Trang sức 24K PNJ 114,480,000 ▲300,000 116,980,000 ▲300,000 Vàng nữ trang 99 113,530,000 ▲300,000 116,030,000 ▲300,000 Vàng 916 (22K) 104,860,000 ▲270,000 107,360,000 ▲270,000 Vàng 18K PNJ 80,480,000 ▲230,000 87,980,000 ▲230,000 Vàng 680 (16.3K) 72,280,000 ▲210,000 79,780,000 ▲210,000 Vàng 650 (15.6K) 68,770,000 ▲200,000 76,270,000 ▲200,000 Vàng 610 (14.6K) 64,080,000 ▲180,000 71,580,000 ▲180,000 Vàng 14K PNJ 61,150,000 ▲170,000 68,650,000 ▲170,000 Vàng 416 (10K) 41,360,000 ▲120,000 48,860,000 ▲120,000 Vàng 375 (9K) 36,560,000 ▲110,000 44,060,000 ▲110,000 Vàng 333 (8K) 31,290,000 ▲100,000 38,790,000 ▲100,000

3. SJC - Cập nhật: 12/7/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 119.500

▲500K 121.500

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 119.500

▲500K 121.520

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 119.500

▲500K 121.530

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.500 ▲500K 117.500 ▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.500 ▲500K 117.600 ▲500K Nữ trang 99,99% 119.500 ▲500K 116.900 ▲500K Nữ trang 99% 111.242

▲495K 115.742

▲495K Nữ trang 68% 72.749

▲340K 79.649

▲340K Nữ trang 41,7% 42.002

▲208K 48.902

▲208K

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 12/7/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 12/7/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3354,88 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 32,18 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.290 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 106,35 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (119,5-121,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,15 triệu.

Giá vàng hôm nay 12/7/2025 trên thị trường quốc tế tăng mạnh do tâm lý ngại rủi ro gia tăng. Giá vàng giao ngay tại sàn Comex New York đạt 3.357 USD/ounce, tăng 33 USD (+1%). Giá vàng kỳ hạn tháng 8 lên 3.359,3 USD/ounce, trong khi giá bạc kỳ hạn tháng 9 tăng 3% lên 38,335 USD/ounce, mức cao nhất trong 13 năm. Vàng được hỗ trợ bởi lực mua từ các ngân hàng trung ương và lo ngại lạm phát khi giá dầu WTI tăng 2,5% lên 68,2 USD/thùng.

Tâm lý thị trường bất an do các tuyên bố áp thuế mạnh mẽ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm thuế 35% với hàng hóa Canada từ 1/8 và 15-20% với các đối tác chưa ký thỏa thuận thương mại. Căng thẳng Mỹ - Nga leo thang và xung đột tại Biển Đỏ, nơi lực lượng Houthi tấn công tàu thương mại, cũng góp phần đẩy giá vàng. Ngoài ra, tình hình bất ổn ở Trung Đông, dù có thỏa thuận ngừng bắn Israel - Iran, vẫn hỗ trợ các kim loại trú ẩn an toàn.

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 8 có lợi thế tăng ngắn hạn, với mục tiêu chinh phục mức kháng cự 3.400 USD/ounce. Mức hỗ trợ gần nhất là 3.332,3 USD/ounce và 3.300 USD/ounce. Dù một số dự báo cho rằng giá vàng có thể giảm về 3.200 USD hoặc 3.000 USD/ounce do áp lực chốt lời, các yếu tố như thâm hụt ngân sách Mỹ và lực mua từ các nước có thể hạn chế mức giảm.

Trong nước, giá vàng hôm nay 12/7/2025 cũng tăng vọt. Giá vàng miếng SJC đạt 119-121 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ tại SJC là 114,5-117 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng. Tại Doji, vàng nhẫn đạt 115,5-118,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng (mua vào) và 1,5 triệu đồng (bán ra).

Chỉ số đồng USD tăng nhẹ lên 97,9 điểm, gây áp lực lên vàng. Chứng khoán Mỹ dự báo mở cửa giảm, dù cổ phiếu công nghệ như Nvidia vẫn đạt kỷ lục vốn hóa 4.000 tỷ USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,391%, trong khi giá dầu thô Nymex ổn định quanh 67,25 USD/thùng.

Dự báo giá vàng ngày mai 13/7/2025

Giá vàng hôm nay đã chứng kiến sự tăng mạnh mẽ trên cả thị trường trong nước và thế giới. Giá vàng thế giới hiện dao động sát ngưỡng đỉnh lịch sử 3.500 USD/ounce. Một biểu đồ phân tích kỹ thuật cho thấy giá vàng đang duy trì trong biên độ hẹp, phản ánh sự thiếu động lực tăng mới. Tuy nhiên, lực đỡ bên dưới vẫn vững vàng nhờ tâm lý trú ẩn an toàn gia tăng trước các căng thẳng địa chính trị như Israel - Iran và những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Ngày mai, 13/7/2025, là cuối tuần nên thị trường vàng trong nước và thế giới sẽ đóng cửa. Tuy nhiên, những yếu tố hỗ trợ như nhu cầu từ ngân hàng trung ương, tình hình địa chính trị căng thẳng, và chính sách tài khóa vẫn tạo triển vọng tích cực cho giá vàng trong dài hạn. Các chuyên gia nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động trong vùng giá 3.100 - 3.500 USD/ounce trong quý III năm nay.

Nhìn về tương lai gần, giá vàng có khả năng sẽ điều chỉnh nhẹ sau nửa đầu năm tăng mạnh. Tuy nhiên, bất kỳ đợt giảm giá nào cũng có thể được xem là cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư. Đặc biệt, các yếu tố như rủi ro đình lạm tại Mỹ, căng thẳng thương mại, và chính sách ôn hòa hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đang tạo môi trường hấp dẫn cho sự tăng trưởng tiếp tục của kim loại quý.