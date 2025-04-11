Xã hội Dự báo sáng 5/11, bão số 13 sẽ di chuyển vào Biển Đông

ĐNO - Tối 3/11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin dự báo tình hình thiên tai trong 10 ngày tới (từ ngày 3 đến 13/11) đến các bộ, ngành và địa phương nhằm chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và giảm thiểu thiệt hại về tài sản.

Đến chiều 3/11, nhiều khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn đang bị ngập lụt sâu. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, trong 10 ngày tới (3-13/11), trên đất liền cũng như trên Biển Đông tiếp tục có khả năng chịu ảnh hưởng của một số hình thái thiên tai nguy hiểm.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường, kết hợp với nhiều yếu tố (dải hội tụ nhiệt đới, vùng áp thấp ở Nam Biển Đông, nhiễu động gió đông trên cao), nên từ 3/11 đến hết ngày 4/11, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến thành phố Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ chiều 4/11 đến ngày 6/11, mưa ở khu vực trên có khả năng giảm.

Từ 3/11 đến hết ngày 4/11, lũ trên sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế), sông Vu Gia và Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng) dao động ở mức cao, sau xuống dần và dao động ở mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2; lũ trên sông Kiến Giang (tỉnh Quảng Trị) dao động trên mức BĐ3, trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị) có khả năng xuất hiện lũ ở mức BĐ2 - BĐ3.

Ngoài ra, do những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, khu vực Trung Bộ xảy ra mưa lũ rất lớn, đất đã bão hòa, kết hợp với đợt mưa lớn dự báo trong những ngày tới sẽ làm gia tăng nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, trọng tâm tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai.

Về bão số 13 (Kalmaegi), dự báo khoảng sáng 5/11, bão sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.

Bản đồ dự báo quỹ đạo cơn bão Kalmaegi vào tối 3/11. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Các số liệu quan trắc và dự báo đến hiện tại còn có độ bất định nhất định về quỹ đạo và cường độ, nhưng các kết quả dự báo mới nhất cho thấy bão có tốc độ di chuyển nhanh, cường độ rất mạnh (dự kiến sẽ phát tin bão khẩn cấp ngay khi bão vào Biển Đông từ sáng 5/11); bão có thể đạt cường độ trên cấp 13-14 khi ở đặc khu Trường Sa và trên vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Khoảng từ đêm 6/11, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa với gió mạnh nhất vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng đạt cấp 12-13, giật trên cấp 15; vùng đất liền ven biển có khả năng đạt cấp 10-12, giật cấp 14 -15.

Đây là cơn bão mạnh, có thể ra xảy ra dông, lốc trước bão; mưa lớn diện rộng có khả năng xảy ra từ đêm 6/11 đến ngày 9/11 ở khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Nguy cơ xuất hiện đợt lũ mới trên các sông từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tại, lũ trên các sông ở khu vực Trung Bộ đang ở mức cao, ngập lụt diện rộng đang xảy ra ở nhiều địa phương.

Cục Khí tượng thủy văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương yêu cầu các cơ quan chuyên môn chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn, thực hiện chế độ quan trắc, dự báo, cung cấp thông tin, số liệu và chế độ báo cáo theo quy định về Cục Khí tượng thủy văn phục vụ công tác dự báo, cảnh báo.

Các bộ, ngành và địa phương chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó thiên tai kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.