Xã hội Cục Khí tượng thủy văn thông tin dự báo về mưa lũ và bão những ngày tới Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa thông tin về tình mưa, lũ ở miền Trung và khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông những ngày tới.

Theo đó, tình hình lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có xu thế dâng lên lại. Từ nay đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Dự báo trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 6/11, mưa ở Trung Bộ có xu hướng giảm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ nay đến ngày 5/11, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện lũ với đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, trong đó, lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn của thành phố Đà Nẵng lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Gia Lai, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét và trượt lở đất 62 xã, phường của thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, khoảng ngày 5/11 (thứ Tư), một cơn bão từ Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 của Việt Nam trong năm 2025. Dự báo đây là cơn bão mạnh trên Biển Đông, mạnh nhất khi ở khu vực đặc khu Trường Sa với cường cường độ gió có thể mạnh trên cấp 12.

Khoảng ngày 7/11, bão có khả năng di chuyển vào đất liền nước ta. Vùng trọng tâm cần lưu ý có khả năng chịu tác động trực tiếp của bão là từ thành phố Đà Nẵng đến tỉnh Khánh Hòa. Bão có thể gây gió mạnh và mưa lớn ở các tỉnh, thành phố khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trong khoảng thời gian từ khoảng từ đêm 6/11 đến ngày 9/11/2025.