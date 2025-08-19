Chính trị Đưa quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) vào chiều sâu ĐNO - Chiều 19/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn chủ trì, tiếp ông Mizoguchi Fumio, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Tự do - Hội đồng tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: T. HUY

Thông tin tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn cho biết, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng được hợp nhất thành thành phố Đà Nẵng mới, mở ra không gian, dư địa phát triển lớn, cùng nhiều tiềm năng kinh tế, văn hóa...

Thành phố sẽ tích cực hội nhập quốc tế, tăng cường thúc đẩy các quan hệ hợp tác hữu nghị, giao lưu với các đối tác quốc tế, trong đó chú trọng đối tác, địa phương của Nhật Bản, đặc biệt là tỉnh Nagasaki.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn (phải) trao tặng biểu trưng của thành phố cho ông Mizoguchi Fumio tại buổi tiếp. Ảnh: T. HUY

Trên cơ sở hợp tác giữa tỉnh Nagasaki và tỉnh Quảng Nam cũ, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ kế thừa và tiếp tục triển khai, đưa các nội dung hợp tác vào chiều sâu, tập trung vào các lĩnh vực: kinh tế, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của đại biểu hội đồng 2 địa phương trong việc xây dựng chính sách và quyết định chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương.

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 6 địa phương Nhật Bản, gồm: các thành phố Kawasaki, Sakai, Yokohama, Kisarazu (với thành phố Đà Nẵng trước đây); tỉnh Nagasaki và thành phố Kinokawa (với tỉnh Quảng Nam cũ).

Đại diện Hội đồng 2 địa phương chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp. Ảnh: T. HUY

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố mong muốn, thời gian tới, cơ quan hội đồng 2 địa phương sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách xã hội cũng như công tác hội đồng giữa 2 địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để các sở, ngành của 2 địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký trong lĩnh vực đào tạo nhân lực về y tế; trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Mizoguchi Fumio cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dành cho đoàn công tác. Nhấn mạnh mối quan hệ bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, ông Mizoguchi Fumio kỳ vọng thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa giữa 2 địa phương, về hợp tác phát triển du lịch. Riêng, Đà Nẵng và Nagasaki có nhiều điểm tương đồng nên 2 địa phương cần có những buổi làm việc với nhau để cùng lên ý tưởng về các hoạt động hợp tác mới.