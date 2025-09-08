Du lịch Đưa thế mạnh vùng miền vào du lịch Tận dụng thế mạnh và đặc sản vùng miền, các địa phương, đơn vị đang xây dựng những sản phẩm du lịch phát huy thế mạnh tại chỗ, đưa sản vật địa phương vào tiêu thụ trong chuỗi sản phẩm du lịch, mang lại thu nhập và việc làm ổn định cho người dân.

"Phiên chợ vùng cao" do khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá tổ chức thu hút đông du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Ấn tượng phiên chợ vùng cao

Hơn một tháng nay, đều đặn sáng thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, tại khu du lịch Leaf Village & Farm - Làng Lá (thôn Nam Mỹ, xã Hòa Bắc cũ, nay là phường Hải Vân) diễn ra “Phiên chợ vùng cao”.

Chị Lê Thị Thông (trú thôn Nam Mỹ) là một trong những hộ dân đầu tiên tham gia bán hàng tại phiên chợ vùng cao.

Hằng ngày, chị mua trái cây, rau xanh, các loại đặc sản địa phương do đồng bào Cơ Tu sản xuất, sau đó mang đến bày bán tại phiên chợ. Mùa nào thức ấy, gian hàng của chị gây ấn tượng mạnh với du khách bởi những sản vật địa phương dân dã, gần gũi.

“Từ khi có phiên chợ vùng cao, tôi thu mua nông sản, rau quả từ bà con Cơ Tu với số lượng nhiều hơn để phục vụ du khách. Nhờ đó, giải quyết một phần đầu ra cho nông sản tại địa phương, giúp bà con tăng thêm thu nhập, tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp bền vững”, chị Thông chia sẻ.

Du khách ấn tượng với các loại sản vật địa phương tại "Phiên chợ vùng cao". Ảnh: LAM PHƯƠNG

Đến tham quan và mua sắm tại phiên chợ, chị Trần Thanh Thủy (trú phường Hải Châu) trầm trồ: “Tôi rất ấn tượng và thích thú với phiên chợ vùng cao này. Tại đây có rất nhiều thực phẩm tươi ngon, chất lượng do chính người dân địa phương nuôi trồng, là cơ hội tuyệt vời để du khách trải nghiệm và mua sắm”.

Ông Hoàng Nhật Nguyên, Chủ đầu tư Leaf Village & Farm - Làng Lá cho biết, “Phiên chợ vùng cao” được khởi xướng từ tháng 6/2025, nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch phục vụ khách đến với Hòa Bắc nói chung, Leaf Village & Farm - Làng Lá nói riêng.

Tại phiên chợ, du khách được thưởng thức ẩm thực bản địa, tham quan và mua sắm tại các gian hàng nông sản sạch do người dân địa phương bày bán. Bên cạnh đó, du khách được tham gia các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đập niêu, nhảy bao bố, đẩy gậy. Đặc biệt, vào buổi tối, du khách được hòa mình vào lễ hội cồng chiêng dân gian và các điệu múa truyền thống do chính các nghệ nhân Cơ Tu trình diễn.

“Đây là một sản phẩm du lịch tâm huyết của chúng tôi, nhằm kết nối du lịch với văn hóa bản địa và sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ tiêu thụ nông sản địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân bản địa, lan tỏa mô hình du lịch sinh thái gắn với cộng đồng”, ông Nguyên chia sẻ.

Được biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới, phiên chợ vùng cao sẽ diễn ra xuyên suốt 5 ngày, từ ngày 30/8 đến 2/9, cùng với đó là các hoạt động gói bánh sừng trâu, thi gói bánh chưng, làm bánh thuẫn… nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.

Du lịch trải nghiệm

Đầu tháng 8/2025, trong khuôn khổ Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VII năm 2025, UBND xã Trà Tập khai trương tour du lịch trải nghiệm mang tên “Huyền thoại sâm Ngọc Linh”.

Du khách tham quan vườn sâm Ngọc Linh trong tour du lịch trải nghiệm "Huyền thoại sâm Ngọc Linh”. Ảnh: UBND xã Trà Tập

Tour kéo dài hai ngày một đêm, du khách được trải nghiệm leo rừng, vào tận vườn sâm, cùng đồng bào chăm sóc, thu hoạch sâm Ngọc Linh. Du khách được thưởng thức các món ăn truyền thống của địa phương và các món ăn, đồ uống từ sâm; được giao lưu văn hóa với người Ca Dong, Xơ Đăng; đêm dựng lều ngủ giữa đại ngàn và nghe già làng, trưởng bản kể những câu chuyện về “Huyền thoại sâm Ngọc Linh” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Tập Lê Trung Thực, việc tận dụng lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, sản vật địa phương, nhất là “quốc bảo” sâm Ngọc Linh được thiên nhiên ban tặng để xây dựng tour du lịch trải nghiệm “Huyền thoại sâm Ngọc Linh” chính là hướng đi bền vững cho du lịch bản địa, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị bản sắc của địa phương.

“Mục tiêu của địa phương là phát triển du lịch cộng đồng, do đó người dân là chủ thể chính. Chính quyền địa phương đang xúc tiến xây dựng đề án tổng thể về phát triển du lịch trên địa bàn xã Trà Tập và các xã lân cận. Đồng thời vận động bà con tham gia cùng chính quyền, tạo nên hệ sinh thái bền vững để phát triển du lịch cộng đồng”, ông Thực nói.

Chính quyền và nhân dân Cù Lao Chàm xây dựng những sản phẩm du lịch dựa vào lợi thế thiên nhiên, đa dạng sinh học. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Tại đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp), tận dụng thế mạnh đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên hoang sơ và các giá trị văn hóa, lịch sử độc đáo, chính quyền và người dân nơi đây đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng.

Theo đó, nhiều tour trải nghiệm tắm biển, lặn ngắm san hô, tham quan các di tích lịch sử; dã ngoại và cắm trại trên bãi biển; cùng người dân làm các loại bánh truyền thống… thu hút đông đảo du khách.

Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp Phạm Thị Mỹ Hương cho biết, toàn xã có hơn 2.600 dân với hơn 80% hộ sống bằng nghề du lịch. Mỗi ngày, Cù Lao Chàm thu hút bình quân 3.000 khách, đem lại nguồn thu lớn cho địa phương.

Chính quyền và nhân dân Cù Lao Chàm xác định mục tiêu tiếp tục bảo tồn đa dạng sinh học gắn với bảo vệ môi trường, làm đòn bẩy để phát triển du lịch, nâng cao đời sống nhân dân.