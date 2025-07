Thế giới EU chuẩn bị dỡ bỏ giới hạn chất lỏng trong hành lý xách tay The Economic Times ngày 27/7, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, sau gần hai thập kỷ áp dụng một trong những biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt nhất, nhiều sân bay trong Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị dỡ bỏ quy định giới hạn chất lỏng trong hành lý xách tay.

Hệ thống máy quét CT tại sân bay Schiphol (Amsterdam).

Động thái này được thúc đẩy nhờ việc triển khai rộng rãi các hệ thống máy quét an ninh tiên tiến có khả năng phát hiện chất nổ chính xác và nhanh chóng hơn trước. Những hệ thống này cũng đã được Hội nghị Hàng không Dân dụng châu Âu (ECAC) chính thức phê duyệt vào tháng 6/2025.

Từ năm 2006, sau âm mưu đánh bom máy bay xuyên Đại Tây Dương bằng chất lỏng được phát hiện tại Anh, các sân bay châu Âu đã áp dụng quy định giới hạn hành khách mang theo không quá 100ml chất lỏng trong mỗi chai và tổng cộng không vượt quá 1 lít, tất cả phải đựng trong túi nhựa trong suốt. Biện pháp này từng được coi là một trong những thành công lớn trong việc ngăn chặn các nguy cơ khủng bố, nhưng cũng là nguyên nhân gây ra không ít phiền toái cho hành khách và ngành hàng không.

Giờ đây, nhờ những tiến bộ trong công nghệ, đặc biệt là việc triển khai các máy quét CT (chụp cắt lớp vi tính) hiện đại và hệ thống phát hiện chất nổ tự động (EDS), giới chức EU tin rằng thời điểm dỡ bỏ quy định lỗi thời này đã đến.

Các máy quét CT mới cho phép kiểm tra hình ảnh 3D chi tiết các vật thể trong hành lý mà không cần phải lấy ra khỏi túi. Đặc biệt, hệ thống có thể phân tích thành phần hóa học của chất lỏng, gel hoặc bình xịt, xác định chúng có nguy cơ an ninh hay không trong vòng vài giây.

Một quan chức thuộc Cơ quan An toàn Hàng không châu Âu (EASA) cho biết: “Chúng tôi đang ở ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng về kiểm soát an ninh sân bay. Các hệ thống mới này sẽ giúp cải thiện độ chính xác, giảm thời gian kiểm tra và tăng sự hài lòng của hành khách mà không đánh đổi yếu tố an toàn”.

Một số sân bay lớn như Amsterdam Schiphol (Hà Lan), Heathrow (Anh) và Charles de Gaulle (Pháp) đã bắt đầu triển khai thí điểm công nghệ mới từ năm 2023 và ghi nhận kết quả tích cực. Sân bay Schiphol cho biết, kể từ khi lắp đặt máy quét CT, thời gian kiểm tra an ninh giảm tới 30%, trong khi tỷ lệ phát hiện các vật thể nguy hiểm tăng lên đáng kể.

Tại Đức, sân bay Frankfurt và Munich cũng đang tiến hành giai đoạn cuối cùng trong quá trình nâng cấp hệ thống. Chính phủ các nước thành viên EU hiện đang phối hợp để áp dụng một quy chuẩn thống nhất trên toàn khối, với mục tiêu chính thức dỡ bỏ quy định giới hạn chất lỏng từ năm 2026.

Việc chấm dứt quy định “100ml” được kỳ vọng sẽ mang lại sự tiện lợi rõ rệt cho hành khách. Ngành du lịch và hàng không cũng sẽ được hưởng lợi.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng không nên chủ quan. Ông Hans Müller, chuyên gia an ninh hàng không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Berlin nhấn mạnh: “Công nghệ chỉ là một phần trong chuỗi an ninh. Con người, quy trình và đánh giá rủi ro vẫn đóng vai trò quan trọng. Việc dỡ bỏ quy định cần đi kèm huấn luyện kỹ càng cho nhân viên và cập nhật các kịch bản ứng phó khẩn cấp”.