Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 27/10/2025: Miền Bắc tiếp chuỗi đỉnh giá đầu tuần Giá heo hơi hôm nay 27/9/2025 ổn định, miền Bắc giữ đỉnh giá 52.000-55.000 đồng/kg, dẫn đầu cả nước, trong khi miền Trung và Nam duy trì nhịp êm.

Hôm nay, thị trường heo hơi toàn quốc như bước vào một giai đoạn "nghỉ ngơi", khi giá cả tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam đều giữ nhịp ổn định, không ghi nhận bất kỳ sóng gió nào đáng kể. Dưới đây là bức tranh chi tiết về tình hình giá cả, được điểm tô bằng những nét độc đáo của từng khu vực.

Giá heo hơi hôm nay 27/10/2025 tại miền Bắc: Đỉnh giá vẫn cao nhất cả nước

Thị trường heo hơi miền Bắc tiếp tục thể hiện sự kiên định đáng nể. Giá cả tại các tỉnh thành không hề xê dịch, như những ngọn núi sừng sững giữa trời, với khoảng dao động chung là 52.000 – 55.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg, thuộc về ba trung tâm trọng điểm là Hưng Yên, Hà Nội và Bắc Ninh, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Một nhóm tỉnh khác, gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ, đồng loạt giữ giá ở mức 54.000 đồng/kg, tạo nên một mặt bằng ổn định.

Các địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên duy trì giao dịch quanh 53.000 đồng/kg, mang đến sự đồng đều đáng chú ý.

Ngược lại, Lai Châu, với mức 52.000 đồng/kg, khiêm tốn giữ vị trí thấp nhất khu vực, cũng là mức sàn chung của miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay 27/10 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 27/10/2025 tại miền Trung – Tây Nguyên: Tiếp tục lặng sóng

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không ghi nhận biến động mới so với hôm qua. Khu vực dường như đang "nín thở", tạm gác lại những biến động để duy trì sự bình lặng, dao động trong dải 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục tỏa sáng, dẫn đầu với mức giá cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng đồng hành ở mức 52.000 đồng/kg, thể hiện sự đồng thuận trong giao dịch.

Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng neo giá ở 51.000 đồng/kg, tạo nên một nhịp điệu nhẹ nhàng.

Trong khi đó, Gia Lai giữ vị trí thấp nhất toàn khu vực với 50.000 đồng/kg, đóng vai trò là mức sàn của miền Trung - Tây Nguyên.

Giá heo hơi hôm nay 27/10 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay 27/10/2025: Mức giá dậm chân tại chỗ

Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục giữ vững phong độ ổn định, không để bất kỳ biến động nào làm lung lay. Khoảng giá giao dịch khu vực này là 51.000 – 53.000 đồng/kg.

Cà Mau nổi lên như một điểm nhấn, dẫn đầu khu vực với giá thu mua cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Mức giá 52.000 đồng/kg chiếm ưu thế, áp dụng cho một loạt các tỉnh thành trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP HCM và Cần Thơ, cho thấy sự đồng nhất đáng kể.

Ngược lại, Vĩnh Long là địa phương ghi nhận mức giá thu mua thấp nhất toàn khu vực, đạt 51.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam cho thấy sự ổn định cao với mức giá tập trung chủ yếu ở ngưỡng 52.000 đồng/kg, chỉ thấp hơn đôi chút so với miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay 27/10 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Gia Lai đẩy mạnh phòng ngừa: Hơn 11,6 triệu liều vắc xin bảo vệ đàn bật nuôi

Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai các biện pháp tổng thể nhằm khống chế và kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, qua đó bảo vệ an toàn sản xuất chăn nuôi và nguồn cung thực phẩm, theo thông tin từ Báo Gia Lai.

Từ đầu năm đến nay, công tác tiêm phòng vắc xin đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh thực hiện một cách đồng bộ trên toàn địa bàn. Theo ông Huỳnh Ngọc Diệp, Chi cục trưởng, tổng số vắc xin đã được tiêm lên đến hơn 11,6 triệu liều.

Chiến dịch này bao gồm các loại vắc xin thiết yếu như cúm gia cầm, lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò, và dịch tả heo cổ điển. Một điểm đáng chú ý là có tới hơn 2,6 triệu liều trong tổng số này được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ chăn nuôi.

Việc tiêm phòng chủ động được xem là giải pháp căn cơ và bền vững nhằm giảm thiểu rủi ro phát sinh dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết giao mùa, khí hậu ẩm ướt. Cơ quan chuyên môn cũng đưa ra khuyến cáo mạnh mẽ về việc tiêm phòng đầy đủ và tuân thủ đúng quy trình để đảm bảo an toàn cho cả đàn vật nuôi và cộng đồng.

Công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi (ASF) được đặc biệt quan tâm sau khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Kể từ cuối tháng 6, ASF đã được ghi nhận tại 59 hộ thuộc 44 thôn, làng tại 24 xã, phường.

Tổng cộng, đã có 1.251 con heo mắc bệnh phải tiêu hủy, với khối lượng tiêu hủy là 73.947 kg.

Hiện tại, công tác xử lý ổ dịch đang được các địa phương triển khai nghiêm túc, tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chuyên môn, bao gồm khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, và giám sát. Toàn bộ các ổ dịch đều được báo cáo và cập nhật kịp thời lên Hệ thống quản lý dịch bệnh động vật quốc gia (VAHIS).

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh chỉ còn 2/24 xã, phường là Phù Mỹ và An Nhơn Nam chưa qua 21 ngày kể từ ngày tiêu hủy ca cuối cùng, theo quy định về thời gian công bố hết dịch.

Cơ quan Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai cam kết tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, đồng thời đôn đốc các địa phương tăng cường vệ sinh tiêu độc khử trùng.

Mục tiêu trọng tâm là hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và hoàn thành tiêm phòng đầy đủ nhằm khống chế triệt để dịch tả heo châu Phi. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh, duy trì sự ổn định sản xuất và nguồn cung thực phẩm trên thị trường tỉnh.