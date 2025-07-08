Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 7/8/2025: Miền Nam tiếp tục bứt tốc, miền Bắc, miền Trung hụt hơi Giá heo hơi 7/8/2025 tại miền Nam tăng mạnh ở Vĩnh Long, miền Bắc và Trung giảm nhẹ. Tây Ninh dẫn đầu 65.000 đồng/kg, Gia Lai thấp nhất 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ngày 7/8 biến động bất ngờ trên cả nước, với miền Nam tăng giá tại Vĩnh Long, trong khi miền Bắc và miền Trung – Tây Nguyên lại giảm nhẹ ở một số tỉnh. Tây Ninh dẫn đầu cả nước với giá 65.000 đồng/kg, còn Gia Lai thấp nhất ở mức 57.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Bắc mới nhất

Thị trường miền Bắc hôm nay khá ổn định, chỉ ghi nhận giá heo hơi tại Ninh Bình giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 63.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ giá không đổi.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên vẫn giữ đỉnh cao khu vực với 64.000 đồng/kg.

Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La giữ giá thấp nhất khu vực, ở mức 62.000 đồng/kg.

Quảng Ninh, Lào Cai, Phú Thọ có giá thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.

Mức giá miền Bắc dao động từ 62.000 đến 64.000 đồng/kg, cho thấy sự ổn định nhưng thiếu động lực tăng trưởng.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 64.000 - Cao Bằng 62.000 - Thái Nguyên 64.000 - Lạng Sơn 62.000 - Quảng Ninh 63.000 - Bắc Ninh 64.000 - Hà Nội 64.000 - Hải Phòng 64.000 - Ninh Bình 63.000 ▼1.000 Lào Cai 63.000 - Lai Châu 62.000 - Điện Biên 62.000 - Phú Thọ 63.000 - Sơn La 62.000 - Hưng Yên 64.000 -

Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Trung - Tây Nguyên mới nhất

Tại miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi tiếp tục chuỗi giảm nhẹ, ở hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, cùng xuống mức 61.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg). Các tỉnh còn lại không có biến động lớn.

Lâm Đồng vẫn dẫn đầu khu vực với 63.000 đồng/kg.

Đắk Lắk, Khánh Hòa cùng giữ ở mức 60.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi neo ở mức thấp 58.000 đồng/kg.

Gia Lai có giá thấp nhất cả nước với 57.000 đồng/kg.

Mức giá khu vực này dao động từ 57.000 đến 63.000 đồng/kg, phản ánh xu hướng chững lại.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 61.000 ▼1.000 Nghệ An 61.000 ▼1.000 Hà Tĩnh 61.000 - Quảng Trị 58.000 - Huế 58.000 - Đà Nẵng 58.000 - Quảng Ngãi 58.000 - Gia Lai 57.000 - Đắk Lắk 60.000 - Khánh Hoà 60.000 - Lâm Đồng 63.000 -

Giá heo hơi hôm nay 7/8 tại miền Nam mới nhất

Thị trường heo hơi miền Nam hôm nay ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá tại Vĩnh Long tăng 1.000 đồng/kg, đạt 63.000 đồng/kg. Đây là điểm sáng duy nhất trong khu vực, trong khi các tỉnh khác giữ ổn định.

Tây Ninh vẫn giữ ngôi vị giá cao nhất cả nước với 65.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Đồng Tháp, Cà Mau, TP HCM cùng neo ở mức 64.000 đồng/kg.

Cần Thơ có giá heo thu mua ở mức 63.000 đồng/kg.

An Giang là tỉnh có mức giá thấp nhất khu vực với 62.000 đồng/kg.

Mức giá dao động từ 62.000 đến 65.000 đồng/kg, giúp miền Nam tiếp tục là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 64.000 - Tây Ninh 65.000 - Đồng Tháp 64.000 - An Giang 62.000 - Cà Mau 64.000 - TP HCM 64.000 - Vĩnh Long 63.000 ▲1.000 Cần Thơ 63.000 -

Diễn biến phức tạp của dịch tả tại Tây Ninh

Thông tin từ báo Nông nghiệp môi trường cho biết, tính đến nay, dịch tả heo Châu Phi đã tấn công 24 hộ chăn nuôi tại 14 xã, phường của Tây Ninh. Con số heo bị tiêu hủy đã lên tới 1.035 con, với tổng trọng lượng ấn tượng gần 42 tấn. Đây là một hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về mức độ nguy hiểm và tốc độ lây lan của dịch bệnh.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, trong tuần vừa qua, địa phương tiếp tục ghi nhận thêm 2 ổ dịch mới tại xã Tân Hội (huyện Tân Châu) và phường Bình Minh (TP Tây Ninh). Điều đáng lo ngại là một trong số đó xuất hiện tại Xí nghiệp Chăn nuôi heo công nghệ cao ở xã Tân Hội.

Tại đây, 30 con heo có biểu hiện bất thường như sốt cao, bỏ ăn, xù lông, viêm khớp và đã chết. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ 258 con heo tại hai dãy chuồng bị nhiễm bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp tiêu độc khử trùng và cách ly nghiêm ngặt. Hoạt động nhập đàn mới tại xí nghiệp cũng tạm ngưng để tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại.

Ổ dịch thứ hai được phát hiện tại hộ chăn nuôi của ông Nguyễn Văn Quảng ở phường Bình Minh. Trong vòng nửa tháng, 12 trên tổng số 47 con heo đã chết với các triệu chứng điển hình của bệnh dịch tả heo Châu Phi. Toàn bộ đàn heo còn lại đã được tiêu hủy theo quy định vào ngày 21/7.

Những diễn biến phức tạp này cho thấy dịch bệnh không chỉ lây lan trong các trang trại lớn mà còn âm thầm tấn công các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, gây ra mối lo ngại sâu sắc về nguy cơ bùng phát trên diện rộng nếu không có các biện pháp kiểm soát dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. Các cơ quan chức năng và người chăn nuôi tại Tây Ninh đang phải đối mặt với một cuộc chiến cam go để bảo vệ đàn heo và ngành chăn nuôi của tỉnh.