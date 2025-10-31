Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 31/10: Gạo nguyên liệu giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 31/10 giảm nhẹ ở một số loại gạo nguyên liệu. Giao dịch trầm lắng do nguồn cung cuối vụ cạn dần tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá lúa gạo hôm nay giảm nhẹ, giao dịch chậm cuối vụ



Giá lúa gạo hôm nay 31/10 tại thị trường trong nước ghi nhận mức giảm khoảng 50 đồng/kg với gạo nguyên liệu, trong khi các loại gạo thành phẩm vẫn giữ giá ổn định. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường giao dịch trầm lắng do nguồn cung lúa vụ cũ đã gần cạn, thương lái mua cầm chừng, nhiều kho tạm dừng thu mua.



Diễn biến giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long



Tại An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 giảm còn khoảng 7.950 – 8.100 đồng/kg. Các loại gạo nguyên liệu CL 555, Sóc dẻo và IR 504 ổn định trong vùng giá từ 7.600 đến 8.000 đồng/kg. Riêng gạo OM 18 giữ ở mức cao 8.500 – 8.600 đồng/kg. Các loại gạo thành phẩm vẫn duy trì giá 8.800 – 9.700 đồng/kg tùy loại.



Giá phụ phẩm cũng đi ngang, tấm IR 504 ở mức 7.400 – 7.500 đồng/kg, còn cám dao động 9.000 – 10.000 đồng/kg. Một số kho lớn ở Lấp Vò và Sa Đéc (Đồng Tháp) mua rất ít, chủ yếu lựa chọn gạo chất lượng cao, trong khi gạo chợ bán ra chậm.



Giá lúa tươi cuối vụ vẫn giữ vững



Đối với mặt hàng lúa, giá lúa OM 5451 (tươi) vẫn quanh mức 5.300 – 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 ở mức 5.600 – 5.800 đồng/kg; lúa OM 18 từ 5.500 – 5.700 đồng/kg. Các loại lúa chất lượng cao như Nàng Hoa 9 tiếp tục duy trì 6.000 – 6.200 đồng/kg.



Tại nhiều địa phương như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp và Vĩnh Long, lượng lúa còn lại trên đồng không nhiều, thương lái mua lai rai với giá ổn định. Ở Tây Ninh, thị trường gần như chững lại, giá lúa vẫn giữ quanh mốc cũ.



Giá gạo bán lẻ ổn định tại các chợ dân sinh



Giá gạo bán lẻ tại các chợ khu vực miền Tây không thay đổi so với hôm qua. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất 28.000 đồng/kg, tiếp đến là Hương Lài 22.000 đồng/kg, còn gạo thơm Thái và Jasmine dao động 16.000 – 22.000 đồng/kg. Các loại gạo trắng phổ thông và Sóc Thái giữ giá 16.000 – 20.000 đồng/kg.



Xuất khẩu gạo ổn định, giao dịch quốc tế trầm lắng



Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam ít biến động. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 5% tấm dao động 415 – 430 USD/tấn, gạo 100% tấm ở mức 314 – 317 USD/tấn, còn gạo Jasmine từ 478 – 482 USD/tấn. Các doanh nghiệp xuất khẩu hiện chờ đợi tín hiệu từ đơn hàng mới trong tháng 11, sau khi nhu cầu nhập khẩu của một số nước châu Á chậm lại.