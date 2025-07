Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo ngày 10/7: Biến động trái chiều trong nước, Việt Nam dự kiến ký thỏa thuận gạo với Indonesia Ngày 10/7/2025, giá lúa gạo trong nước biến động trái chiều khi lúa tươi giảm nhẹ, gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng.

Giá lúa và gạo trong nước biến động trái chiều, giao dịch vẫn chậm



Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lúa gạo hôm nay diễn biến phân hóa. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa OM 18 (tươi) giảm 100 đồng/kg, còn 6.000 – 6.100 đồng/kg; trong khi lúa Nàng Hoa 9 tiếp tục tăng 200 đồng, đạt 6.000 – 6.200 đồng/kg. Các loại lúa khác như Đài Thơm 8, IR 50404, OM 5451 và OM 380 giữ mức giá ổn định từ 5.700 – 6.200 đồng/kg.



Giao dịch lúa tại nhiều địa phương vẫn chậm. Tại An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang hay Long An cũ, thương lái hỏi mua cầm chừng, nông dân neo giá cao. Riêng tại Tây Ninh và An Giang mới, một số khu vực ghi nhận hoạt động giao dịch lúa OM18 và OM5451 khởi sắc hơn.



Gạo nguyên liệu xuất khẩu nhích nhẹ, gạo dân sinh đứng giá

Trái với giá lúa, gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay có diễn biến trái chiều. Gạo OM 18 tăng 100 đồng lên 9.600 – 9.700 đồng/kg, trong khi gạo IR 504 giảm 100 đồng, còn 7.600 – 7.700 đồng/kg. Các loại gạo CL 555, OM 380, OM 5451 duy trì giá ổn định từ 7.850 – 9.150 đồng/kg.



Ở thị trường bán lẻ, giá gạo dân sinh không đổi. Gạo thường dao động 13.000 – 14.000 đồng/kg, trong khi các loại gạo cao cấp như Nàng Nhen, Hương Lài, gạo Thái và Nhật giữ nguyên mức giá từ 20.000 – 28.000 đồng/kg. Phân khúc gạo nếp cũng ổn định với nếp IR 4625 dao động từ 7.300 – 9.700 đồng/kg.



Mặt hàng phụ phẩm tiếp tục bình ổn: tấm 7.300 – 7.400 đồng/kg, cám 8.100 – 8.250 đồng/kg, trấu 1.000 – 1.150 đồng/kg.



Giá gạo xuất khẩu giữ vững, Việt Nam dự kiến ký thỏa thuận với Indonesia



Trên thị trường quốc tế, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm vẫn ở mức 382 USD/tấn, gạo 25% tấm 357 USD/tấn và gạo 100% tấm 317 USD/tấn.



Trong khi đó, Việt Nam đang tiến tới ký kết một thỏa thuận thương mại gạo dài hạn với Indonesia sau khi kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này giảm tới 97% trong nửa đầu năm. Theo Reuters, đây là kết quả của cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Hội nghị BRICS ở Brazil.



Dù Indonesia vẫn là khách hàng quan trọng của gạo Việt Nam, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2025, nước này chỉ nhập 19.000 tấn, mức thấp bất thường do tồn kho trong nước cao. Chính phủ Việt Nam kỳ vọng thỏa thuận mới sẽ giúp mở rộng thị trường, ổn định đầu ra và tăng sức cạnh tranh trước bối cảnh Indonesia nâng kỳ vọng sản lượng gạo nội địa lên 33,8 triệu tấn vào năm 2026.



Tổng kết



Ngày 10/7, giá lúa gạo trong nước phân hóa nhẹ, phản ánh sự giằng co giữa cung – cầu và tâm lý thận trọng của thị trường. Trong khi đó, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy các kênh xuất khẩu chiến lược, điển hình là thỏa thuận thương mại sắp ký với Indonesia – một bước đi quan trọng để giữ vững vị thế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.