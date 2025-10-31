Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 31/10: Giảm nhẹ tại nhiều vùng Sau thời gian đi ngang, giá sầu riêng hôm nay giảm nhẹ 3.000–5.000 đồng/kg ở nhiều khu vực. Musang King vẫn duy trì ở vùng giá cao phục vụ xuất khẩu.

Giá sầu riêng hôm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long



Thị trường giá sầu riêng hôm nay tại các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và Cần Thơ ghi nhận xu hướng giảm nhẹ so với đầu tuần. Sầu riêng Thái loại A hiện được thu mua quanh mức 90.000–95.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 3.000–5.000 đồng/kg. Các loại sầu riêng loại B và C cũng giảm theo, lần lượt dao động từ 70.000–75.000 đồng/kg và khoảng 55.000 đồng/kg.



Riêng dòng sầu riêng Ri6 loại A vẫn được thu mua tại kho ở mức 80.000 đồng/kg, trong khi loại B khoảng 65.000 đồng/kg. Dòng Musang King giữ vững mức giá cao nhất khu vực, khoảng 135.000–140.000 đồng/kg, chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc và Singapore.



Giá sầu riêng hôm nay tại Tây Nguyên



Khu vực Tây Nguyên tiếp tục giữ vai trò vùng cung ứng lớn nhất cả nước. Tại Đắk Lắk, giá sầu riêng Thái loại A hiện dao động quanh 92.000–95.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với tuần trước. Loại VIP vẫn đạt mức cao nhất 120.000 đồng/kg, trong khi loại C chỉ khoảng 55.000 đồng/kg.



Tại Gia Lai, giá sầu riêng Thái loại A ở mức 90.000–93.000 đồng/kg, loại B 70.000–73.000 đồng/kg. Riêng Musang King giữ giá 135.000 đồng/kg, tiếp tục là mặt hàng cao cấp nhất trong nhóm.



Lâm Đồng ghi nhận mức giá tương đối ổn định. Sầu riêng Thái loại A dao động 78.000–80.000 đồng/kg, loại B khoảng 60.000–65.000 đồng/kg. Ri6 loại A vẫn được thu mua ở ngưỡng 50.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng hôm nay tại Bình Phước



Tại Bình Phước, giá sầu riêng giảm nhẹ sau giai đoạn giữ ổn định. Loại Thái VIP hiện dao động khoảng 115.000 đồng/kg, loại A từ 88.000–92.000 đồng/kg. Các dòng loại thấp hơn có mức giá phổ biến từ 55.000–70.000 đồng/kg.



Theo các thương lái, việc giảm giá lần này mang tính tạm thời, chủ yếu do nguồn cung tăng cục bộ ở cuối vụ thu hoạch. Nhiều kho lớn vẫn hạn chế thu mua mới để chờ giá xuất khẩu phục hồi sau khi hoạt động kiểm định được nối lại.



Dự kiến trong đầu tháng 11, giá sầu riêng có thể phục hồi trở lại nếu tiến độ xuất khẩu sang Trung Quốc và Malaysia diễn ra thuận lợi.



Dự đoán xu hướng thị trường sầu riêng những ngày tới



Các chuyên gia dự đoán, sau khi Trung Quốc tăng cường nhập khẩu trở lại, giá sầu riêng có thể nhích lên trong nửa đầu tháng 11. Tuy nhiên, biến động thời tiết và tình trạng ngập úng tại một số vùng miền Tây vẫn có thể ảnh hưởng tới chất lượng trái, từ đó tác động đến giá thu mua.



Với mức giá hiện nay, nông dân vẫn duy trì lợi nhuận khá, đặc biệt ở các dòng sầu riêng Thái loại A và Musang King – hai loại có nhu cầu tiêu thụ cao nhất trong mùa cuối năm.