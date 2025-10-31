Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 31/10: Thị trường quốc tế biến động mạnh Thị trường năng lượng toàn cầu biến động, giá xăng dầu hôm nay 31/10 điều chỉnh mạnh ở cả trong nước lẫn quốc tế.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay



Giá xăng dầu hôm nay 31/10/2025 ghi nhận đà giảm nhẹ của dầu Brent trong khi dầu WTI tăng trở lại. Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động kép từ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung và chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).



Theo ghi nhận từ Oilprice vào sáng 31/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mức 64,29 USD/thùng, giảm 0,97% tương đương 0,63 USD. Ngược lại, giá dầu WTI nhích lên 2,52%, đạt 58,68 USD/thùng.



Giá dầu giảm do giới đầu tư đang đánh giá khả năng hiện thực hóa thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo giảm thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo thỏa thuận kéo dài một năm, mức thuế nhập khẩu được hạ từ 57% xuống 47%, đổi lại Trung Quốc nối lại việc mua đậu tương, xuất khẩu đất hiếm và kiểm soát hoạt động buôn bán fentanyl.



Chuyên gia Tamas Varga từ PVM Oil cho rằng thỏa thuận này chỉ là bước “giảm nhiệt căng thẳng” chứ chưa đủ để tạo thay đổi sâu sắc trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung. Dù vậy, việc tồn kho dầu thô Mỹ giảm mạnh vẫn đang hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trên thị trường dầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay



Giá xăng dầu trong nước sáng 31/10 được Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành mới nhất. Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 710 đồng/lít lên 19.760 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 762 đồng/lít lên 20.488 đồng/lít.



Giá dầu diesel 0.05S cũng tăng mạnh 1.318 đồng/lít, lên mức 19.203 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 1.156 đồng/lít lên 19.271 đồng/lít, trong khi dầu mazut 180CST 3.5S tăng 541 đồng/kg, đạt 14.639 đồng/kg.



Theo Bộ Công Thương, kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố quốc tế, bao gồm việc Mỹ trừng phạt hai tập đoàn năng lượng lớn của Nga, OPEC+ dự kiến tăng sản lượng, cùng diễn biến phức tạp của cuộc xung đột Nga – Ukraine. Giá xăng dầu thành phẩm bình quân trên thị trường thế giới đã tăng từ 5 – 9% so với kỳ trước, khiến giá bán lẻ trong nước buộc phải điều chỉnh tương ứng.